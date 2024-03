Anticipazioni settimanali La Promessa: dall’11 al 15 Marzo 2024

Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de La Promessa, in onda dall’11 al 15 Marzo 2024, promettono momenti intensi e ricchi di colpi di scena. Ogni episodio porta con sé nuove vicende e sviluppi nei rapporti tra i personaggi principali della serie.

Nella puntata dell’11 Marzo, Lope si impegna in una delicata trattativa con Salvador e Maria, cercando di persuaderli a rimandare il loro matrimonio fino a quando Salvador non sarà completamente guarito. Lope è preoccupato per la salute mentale dell’ex soldato e consiglia saggiamente di prendersi del tempo per guarire prima di precipitarsi in un matrimonio. Nel frattempo, Lorenzo continua il suo piano per conquistare la fiducia di Catalina, riuscendo a recuperare e restituirle una spilla preziosa con un gesto di gentilezza che la colpisce.

Nella puntata del 12 Marzo, Lorenzo continua a perseguire il suo obiettivo di conquistare Catalina, mostrando una determinazione inalterata nel suo piano astuto. Riesce a recuperare la spilla della madre della giovane e a restituirla con gentilezza, conquistando così la fiducia e l’ammirazione di Catalina. Nel frattempo, Manuel si preoccupa per i disagi della moglie Jimena durante la gravidanza e chiede aiuto a Jana, che accetta nonostante le complicazioni della situazione.

Nella puntata del 13 Marzo, Manuel chiede a Jana di aiutare Jimena durante la gravidanza, mettendo la ragazza di fronte a una sfida inaspettata. Nel frattempo, Simona si sente incompresa da Candela durante le lezioni con Don Carlos e teme che la compagna di studio stia corteggiando l’insegnante. La tensione tra le due ragazze si fa sempre più evidente.

Nella puntata del 14 Marzo, Simona è insoddisfatta dell’atteggiamento di Candela durante le lezioni e teme che la ragazza stia corteggiando Don Carlos. Nel frattempo, Curro avverte Jana del sospetto di Lorenzo riguardo all’osservatore del suo bacio con Elisa, consigliandole di essere estremamente cauta. Lorenzo si rivela essere un individuo pericoloso e ogni mossa va affrontata con attenzione.

Infine, nella puntata del 15 Marzo, Curro informa Jana del sospetto di Lorenzo sull’osservatore del suo bacio con Elisa, mettendola in guardia sulla pericolosità del Conte. Ogni episodio porta con sé nuove sfide e colpi di scena, mantenendo alta la suspense e l’interesse del pubblico.

