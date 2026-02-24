campionesse_olimpiche_arianna_fontana__francesca_lollobrigida__lisa_vittozzi Instagram: profilo ufficiale, follower e foto

Nel panorama sportivo italiano, il profilo Instagram di tre campionesse olimpiche come Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi è un punto di riferimento per i fan e gli appassionati. Fontana, con il suo profilo ufficiale @arianna_fontana_official, conta ben 250.000 follower, mentre Lollobrigida, sotto il nome @fra_lollo, vanta 120.000 follower. Infine, la giovane Vittozzi non è da meno, avendo consolidato la sua presenza con i suoi risultati nel biathlon.

Queste atlete utilizzano i loro account Instagram non solo per comunicare con i loro follower, ma anche per condividere momenti significativi della loro carriera e della vita quotidiana. Le foto che postano spaziano da scatti delle competizioni, a allenamenti, fino a momenti di convivialità con gli altri membri della squadra. Attraverso i social, le atlete riescono a far sentire ai fan il calore della loro passione per lo sport e la determinazione che le ha portate al successo.

Arianna Fontana

Arianna Fontana, conosciuta come l’azzurra più medagliata di sempre, è un riferimento nella disciplina dello short track. Sposata con Anthony De Simone, trascorre la maggior parte della sua vita sportiva a vincere medaglie, inclusa una sorprendente quantità di 11 medaglie olimpiche. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 come ospite rappresenta un omaggio alle Olimpiadi di Milano Cortina, un evento che vede il suo nome legato a momenti di grande gloria sportiva.

Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida, single e con una carriera avviata nel pattinaggio velocità, ha conquistato l’attenzione del pubblico grazie alla sua determinazione e ai suoi successi. Con la sua presenza su Instagram, @fra_lollo, Lollobrigida mostra il lato umano dell’atleta e la sua passione per il ghiaccio. La sua partecipazione a Sanremo insieme a Fontana e Vittozzi celebra non solo le Olimpiadi, ma anche i record italiani che hanno contraddistinto la sua carriera.

Lisa Vittozzi

Lisa Vittozzi, fidanzata con Davide Graz, rappresenta una delle stelle emergenti del biathlon. Con i suoi 31 anni, ha già ottenuto riconoscimenti importanti e il suo profilo Instagram è un mix di sport e vita privata. La sua presenza sui social le permette di condividere la sua appassionante storia, avvicinandola ulteriormente ai fan.

Un’attesa per Sanremo 2026

Le aspettative per la partecipazione di queste tre campionesse al Festival di Sanremo 2026 sono altissime. La loro esibizione non sarà legata a canzoni, ma a un sentito omaggio ai successi delle Olimpiadi, un modo per celebrare un anno che ha portato grande prestigio all’Italia nello sport. Gli spettatori non vedono l’ora di vederle insieme sul palco, testimoniando il potere dello sport e della passione che queste atlete rappresentano.