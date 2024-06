Ristorante messicano a Brescia: ecco dove mangiare

Avete mai provato la cucina messicana, potrebbe essere una valida alternativa a cui ricorrere anche solo per una sera. Ecco i consigli di cui tenere conto per trovare il ristorante giusto.

Dove mangiare a Brescia è la prima domanda da porsi quando vogliamo trascorrere una serata completamente diversa nella città, i sapori di cui tenere conto sono davvero tanti e tra questi, anche quello relativo alla cucina messicana, che per molti è una abitudine, ma per altri forse ancora sconosciuta.

Prima di entrare nel dettaglio quello che tutti devono sapere è che la cucina messicana si è ovviamente sviluppata in Messico ed ha come caratteristica quella di avere dei sapori forti e intensi anche per via delle tante spezie che sono sempre utilizzate nei piatti. Quello che è assolutamente certo è che la cucina messicana è piena di sostanze nutritive e all’interno ha molte proteine, vitamine e minerali. Dal 2010 è anche patrimonio UNESCO.

Detto questo: ecco alcuni ristoranti a Brescia in cui è possibile mangiare messicano:

El Mexico Tex-Mex Reaturant: ci troviamo a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il costo varia dai 5 ai 54 euro ed è aperto a pranzo e a cena. Si tratta di un locale con cucina messicana e texana che mette a disposizione una grande varietà di piatti, tra questi: fajita di pollo, foot o’rings, rodizios companeros, chicken salad, albondigas en salsa chipotle, burrito di manzo, mexican nachos, hamburger messicani, cheese burger, chicken wings buffalo, beer onions rings.

Ovviamente, accanto a questo, ci sono anche piatti più classici, come: carne alla griglia, insalate, panini, menù vegani e vegetariani.

Seventh Mexican Restaurant: si mangia con una fascia di prezzo che varia dagli 11 ai 27 euro. Il ristorante si trova a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia e questo è aperto solo a cena. Quello che offre, oltre ai piatti tipici della cucina messicana, è anche una grande varietà di serate a tema: dalla musica latino americana alla disco.

Tra le cose più classiche: hamburger, primi piatti, carne alla griglia, panini, bruschette e cosi via, tutto di prima qualità.

Escondido: Aperto a cena, con un prezzo che va dai 10 ai 16 euro, questo si trova a Brescia. Per chi volesse ha al suo interno anche un menù per i vegetariani. Tra le specialità che è possibile gustare anche: carne alla griglia, aperitivi e cocktail in perfetto stile messicano. Il locale è climatizzato e la Domenica offre anche un aperitivo latino con il buffet. L’ambiente è assolutamente caratteristico, una volta che si entra ci si trova immersi in una esperienza davvero unica, sembrerà di trovarsi davvero in Messico.