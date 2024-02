Apple Vision Pro, le prime impressioni e come acquistarlo

Apple ha lanciato il suo nuovo visore legato alla realtà aumentata e virtuale chiamato Apple Vision Pro. La società di Cupertino si aspetta che questo nuovo prodotto possa rendere la realtà aumentata più accessibile al grande pubblico. Il visore è stato reso disponibile solo a un numero limitato di utenti che hanno avuto la possibilità di provarlo.

Apple Vision Pro ha attirato molta attenzione non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per il suo impatto culturale. Apple ha introdotto alcune funzionalità uniche in un settore che finora è rimasto stagnante.

Le prime impressioni degli appassionati e degli esperti del settore sono state generalmente positive, ma hanno anche evidenziato alcuni difetti del visore. Apple Vision Pro si presenta come un dispositivo ambizioso, ma ci sono ancora alcune problematiche da risolvere.

Dal punto di vista estetico, il visore non si distingue molto dagli altri dispositivi presenti sul mercato. Tuttavia, molti utenti hanno apprezzato le sue capacità tecniche e di risposta. C’era l’aspettativa che Apple avrebbe integrato il visore con le sue app, un aspetto che da sempre ha contraddistinto i prodotti della casa di Cupertino.

Attualmente, il visore ha un prezzo elevato rispetto alla concorrenza. Il costo base del Apple Vision Pro senza accessori è di 3499 dollari statunitensi. Tuttavia, il CEO di Apple, Tim Cook, ha confermato che in futuro potrebbero essere rilasciate versioni aggiornate e migliorate del visore a un prezzo più accessibile.

Ci sono ancora alcune problematiche da risolvere prima che il visore possa essere considerato un dispositivo adatto all’uso quotidiano. La sua struttura sociale sembra non essere ottimizzata per un uso quotidiano e il peso del visore potrebbe risultare scomodo per molti utenti. Inoltre, l’interfaccia potrebbe richiedere un po’ di tempo per abituarsi.

Nonostante le sue caratteristiche innovative, al momento non sembra che Apple Vision Pro possa ottenere un successo paragonabile a quello di iPod e iPhone. Tuttavia, è ancora troppo presto per fare previsioni. Al momento il visore può essere acquistato solo negli Stati Uniti durante le sessioni di demo dedicate presso gli Apple Store.

