iPhone pieghevole: ecco le ultime novità di Apple

La notizia che è emersa recentemente riguarda l’iPhone pieghevole, che sembra essere sempre più lontano dal suo lancio tanto atteso. Apple ha infatti cambiato i propri piani riguardo a questo dispositivo, ma la buona notizia è che il progetto è ancora in corso e, addirittura, la casa produttrice sta valutando la possibilità di sostituire l’iPad Mini.

Le ultime novità riguardo all’iPhone pieghevole ci arrivano dalla Corea del Sud grazie al noto sito The Elec, che ha dedicato un ampio articolo sull’argomento. Secondo le informazioni emerse, Apple sta lavorando su due modelli pieghevoli: uno con uno schermo da 7 o 8 pollici e uno con uno schermo da 20,5 pollici.

Il modello più piccolo sarebbe il primo ad essere lanciato sul mercato e, stando alle informazioni del sito, la data di lancio è stata posticipata di almeno un anno. Inizialmente si parlava del 2025 come anno di lancio, ma ora sembra che il dispositivo possa essere presentato tra il 2026 e il 2027. È interessante notare che il 2027 segna il ventesimo anniversario del primo iPhone e diversi analisti ipotizzano che ci sarà una vera e propria rivoluzione nel design del nuovo smartphone.

Apple ha già ricevuto diversi campioni di pannelli pieghevoli da 7 e 8 pollici da Samsung Display e LG, anche se sembra che Samsung sia favorita come possibile fornitore. Nel caso in cui Samsung dovesse essere scelta, i pannelli pieghevoli sarebbero prodotti nella linea OLED A3 o A4 di sesta generazione, la stessa che produce i pannelli OLED per gli iPhone. Tuttavia, nulla è ancora definito e secondo alcune voci di corridoio, LG potrebbe iniziare la produzione di schermi pieghevoli per Apple un anno dopo Samsung, anche se non si sa se sarà per un altro dispositivo o per lo stesso iPhone pieghevole.

The Elec riporta anche che le due aziende hanno “idee differenti” sia riguardo alla copertura del pannello in ultra-glicina (UTG), sia riguardo al concetto di cerniera, con divergenze legate alla durata e all’affidabilità del prodotto. Tuttavia, sembra che Apple abbia l’intenzione di presentare un modello pieghevole più grande, con uno schermo da 20,5 pollici.

Secondo le previsioni del sito coreano, quest’anno potremmo aspettarci un iPad Mini con uno schermo OLED, mentre verso la fine del 2026 o l’inizio del 2027 potrebbe arrivare l’iPhone pieghevole, accompagnato dai MacBook OLED e dal modello pieghevole da 20,5 pollici.

In conclusione, l’iPhone pieghevole di Apple sembra essere ancora in fase di sviluppo e il suo lancio potrebbe slittare di almeno un anno. Tuttavia, la casa produttrice sta lavorando intensamente su questo progetto e potrebbe addirittura sostituire l’iPad Mini. Sono emerse anche alcune divergenze tra Apple, Samsung e LG riguardo ai pannelli pieghevoli, ma nonostante ciò, sembra che Apple abbia intenzione di presentare un modello pieghevole più grande in futuro. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa tecnologia e vedere come Apple la implementerà nei suoi dispositivi.

