Legambiente vuole i parcheggi a 5 euro all’ora a Brescia

Provocazione esagerata?

Suona come una provocazione l’idea di Legambiente Brescia che vorrebbe che il Comune portasse i biglietti per il parcheggio nelle zone del centro a ben 5 euro all’ora. In sostanza, neppure in via Montenapoleone a Milano si paga così tanto il parcheggio blu. Obbiettivo? Per Legambiente Brescia, ottenere più ‘risorse per il trasporto pubblico’ dando addosso agli automobilisti. Come sempre.

“Legambiente nazionale ha affiancato la Loggia nella battaglia legale in difesa del suo Pgt. Legambiente Lombardia chiede alla Regione per avere più risorse per il trasporto pubblico. Il circolo di Brescia si occupa di questioni locali. Le nostre cinque proposte per migliorare l’aria in città le abbiamo presentate in anteprima alla giunta il primo aprile 2019 e abbiamo ricevuto sempre risposte interlocutorie. Non c’è alcuna volontà di andare contro la giunta ma la richiesta di collaborazione troppo spesso è a posteriori” spiega Lucio Lorenzi, presidente di Legambiente Brescia al Corriere della Sera.

5 euro all’ora ‘per incentivare metro’

“Il sindaco dice di apprezzare l’ambientalismo alla tedesca, fatto di proposte concrete. Noi guardiamo alle tante città della Germania che hanno dichiarato guerra alle auto, a partire da Friburgo, che ha un centro interamente pedonalizzato dal 1973, ha 420 chilometri di piste ciclabili. Sacrosanta la battaglia per avere più risorse per i trasporti pubblici ma la Loggia può fare anche altro: ad esempio per disincentivare l’ingresso di auto nel centro storico potrebbe alzare il costo dei parcheggi, favorendo l’utilizzo dei parcheggi scambiatori” prosegue Lorenzi.

Al giornalista che gli fa notare che difficilmente il sindaco si schiererebbe contro a cittadini e commercianti, Lorenzi risponde che “La giunta è al secondo anno di mandato: questo è il momento di fare scelte anche impopolari ma ambientalmente ed eticamente corrette, la cittadinanza avrà il tempo di digerirle. Una dinamica già vista quando si sono chiuse le piazze del centro alle auto. Aspiriamo ad essere una città europea? E allora si segua l’esempio delle principali città europee. A Londra il parcheggio in centro costa 8 euro l’ora. A Brescia il ticket per la prima ora sotto Piazza Vittoria dovrebbe passare da 3 a 5 euro. Si utilizzino i ricavi per potenziare ciclabili e mezzi pubblici”. Difficilmente, suggeriamo, la cittadinanza ‘digerirà’ i parcheggi a 5 euro all’ora. Che ne pensate?