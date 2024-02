Nuova modalità guida di Google Maps per smartphone: la notizia

Google ha recentemente annunciato una serie di cambiamenti per la modalità alla guida di Assistant di Maps per gli smartphone. Questi cambiamenti comporteranno l’eliminazione di alcune funzioni poco utilizzate o obsolete a favore di altri sistemi. Nonostante ciò, la modalità alla guida di Maps non sarà completamente obsoleta, ma potrebbe subire delle modifiche per dare nuova vita a questa funzione.

Google ha voluto smentire le voci sul futuro incerto della modalità alla guida di Maps. Recentemente, infatti, l’azienda ha confermato a 9to5Google che questa funzione non verrà eliminata, ma potrebbe subire dei cambiamenti che comporteranno la perdita di alcune delle sue funzionalità attuali. In poche parole, potremmo trovarci di fronte a una modalità alla guida ridotta.

Per capire il contesto, diversi utenti hanno notato un banner all’interno dell’interfaccia della modalità alla guida di Maps che avvertiva gli utenti che questa funzione potrebbe scomparire a partire da febbraio. Questo ha portato molti a pensare che Google stesse per chiudere improvvisamente questa funzione, come spesso fa con i suoi servizi. Tuttavia, Google ha chiarito che la modalità alla guida non verrà completamente eliminata da Maps.

In futuro, sarà disponibile solo una semplice barra nera nella parte inferiore di Maps, attraverso la quale gli utenti potranno accedere rapidamente ai comandi vocali di Assistant e gestire la riproduzione multimediale. In altre parole, la dashboard che siamo abituati a vedere nella modalità alla guida non sarà più disponibile, insieme a tutte le opzioni ad essa associate che hanno migliorato l’esperienza utente con Maps, soprattutto per coloro che utilizzano questa funzione mentre sono alla guida senza Android Auto.

Questo cambiamento avverrà a partire dal 7 febbraio. Quindi, la situazione non è come era stata inizialmente prevista: la modalità alla guida non sta per essere eliminata, ma verrà ridotta. Google ha preso questa decisione senza spiegare le ragioni dietro questa scelta. Ciò che sembra evidente è che a Mountain View non è ancora stata trovata una chiara direzione da seguire per migliorare l’esperienza utente per coloro che utilizzano Maps sul proprio smartphone mentre sono alla guida.

In conclusione, Google ha annunciato dei cambiamenti per la modalità alla guida di Maps per gli smartphone. Questi cambiamenti comporteranno la riduzione delle funzionalità attuali, ma la modalità alla guida non verrà completamente eliminata. In futuro, gli utenti potranno accedere ai comandi vocali di Assistant e gestire la riproduzione multimediale tramite una barra nera nella parte inferiore di Maps. Questi cambiamenti entreranno in vigore il prossimo 7 febbraio.

