Nuovo “cerchia e cerca” di Samsung: ecco quando sarà disponibile

La funzione “cerchia e cerca” con Google è una delle nuove caratteristiche più interessanti presenti sulle One UI 6.1 dei Samsung Galaxy S24 e sulla serie di Google Pixel 8. Tuttavia, se vi state chiedendo quando sarà disponibile su altri dispositivi Android, ci sono alcune novità in merito.

Iniziamo dicendo che questa tanto attesa funzionalità arriverà anche su altri smartphone, ma bisognerà aspettare un po’ perché sembra che Samsung e Google abbiano stretto un accordo di esclusività.

A gennaio, Google ha presentato la nuova funzione “Circle to Search”, una delle sue funzioni più importanti basate sull’intelligenza artificiale. Al momento, questa funzione è disponibile solo su pochi smartphone come Galaxy S24 e Pixel 8 e 8 Pro. Non sembra che questa situazione cambierà presto.

Quindi, è molto probabile che potremo usufruire della funzione “cerchia e cerca” con Google anche su altri dispositivi Android, ma non nel breve periodo, in modo da mantenere l’esclusività. Gli altri dispositivi dovranno attendere.

Dovremo aspettare le prossime settimane per ulteriori informazioni. È possibile che gli altri dispositivi Samsung e Google possano ottenere questa nuova e innovativa funzione in qualsiasi momento entro il mese di settembre, prima degli altri marchi. Secondo Samsung, “Circle to Search” sarà un privilegio della serie Google Pixel 8 e Galaxy S24 per la maggior parte del 2024.

Per quanto riguarda il futuro, Samsung dichiara che potrebbe estendere questa funzione ad altri dispositivi Android a partire dal 5 ottobre. L’azienda precisa che al momento non ci sono sviluppi attivi in corso. Questa tempistica ha senso, considerando che la nuova serie di Pixel 9 dovrebbe essere lanciata proprio in quel periodo. Tuttavia, sembra strano che Samsung decida di lanciare i suoi nuovi smartphone pieghevoli senza la funzione “Circle to Search”.

Comunque, come hanno notato diversi esperti, ci sono già funzionalità simili a “Circle to Search” disponibili su tutti i dispositivi Android, come ad esempio Google Lens. Tuttavia, è innegabile che questa nuova funzione offra agli utenti maggiore velocità e facilità d’uso. È un peccato che gli altri utenti Android dovranno aspettare ancora qualche mese per poter usufruire di questa opzione basata sull’intelligenza artificiale.

In conclusione, la funzione “cerchia e cerca” con Google arriverà anche su altri dispositivi Android, ma bisognerà attendere un po’ a causa dell’accordo di esclusività tra Samsung e Google. Gli utenti dovranno pazientare ancora qualche mese prima di poter beneficiare di questa innovativa funzionalità.

