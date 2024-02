Oppo Reno F 11 ufficiale: prezzo, caratteristiche, quando esce

Oppo è diventato un marchio importante nel settore degli smartphone, non solo per il suo marchio principale, ma anche per le sue sussidiarie Realme e OnePlus. La serie Reno di Oppo è diventata molto popolare in Europa grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo e alla sua durabilità. Il nuovo Oppo Reno F 11 è la variante alternativa della serie Reno standard, che è stata recentemente presentata.

Il Oppo Reno F 11 è stato ufficialmente presentato in Asia e sembra che verrà lanciato anche in Europa, compresa l’Italia. Questo modello offre caratteristiche da smartphone di fascia media, ma con alcune caratteristiche e potenzialità di fascia alta.

Le prime informazioni disponibili riguardano il comparto fotografico. La fotocamera anteriore, adatta per i selfie, ha una risoluzione di 32MP, mentre le tre fotocamere posteriori sono da 64MP, 8MP e 2MP. L’ultima fotocamera è probabilmente destinata alle foto macro.

Lo schermo del Oppo Reno F 11 è un pannello da 6,7 pollici FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un campionamento tattile di 240 Hz. È protetto da un vetro Panda Glass e ha una luminosità massima di 1.100 nit, che è molto interessante per questa categoria di smartphone. Attualmente è stata presentata solo una versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, che può essere espansa tramite una scheda SD. Il telefono è abbastanza leggero, pesando solo 177 grammi.

La batteria del Oppo Reno F 11 ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 67W. Il telefono è alimentato dal chipset Dimensity 7050 di Mediatek, che è realizzato con una tecnologia a 6 nm. È già stato annunciato che il telefono verrà lanciato con Android 14 e la personalizzazione ColorOS 14 di Oppo. Il lancio del prodotto è previsto inizialmente in alcuni Paesi asiatici, come la Malesia, e successivamente, una volta ottenute le principali certificazioni, anche in Europa, probabilmente entro la seconda metà del 2024. I colori iniziali disponibili sembrano essere nero, verde, rosa e blu, secondo le informazioni trapelate.

Il prezzo del Oppo Reno F 11, convertito dal cambio attuale, sembra interessante, poiché è leggermente superiore ai 280 euro. Tuttavia, è probabile che il prezzo al dettaglio superi i 300 euro una volta che il telefono sarà disponibile in Europa.

In conclusione, Oppo ha presentato ufficialmente il nuovo Oppo Reno F 11 in Asia e sembra che verrà lanciato anche in Europa. Il telefono offre caratteristiche interessanti, come un comparto fotografico di qualità, un grande schermo con una frequenza di aggiornamento elevata e una batteria di lunga durata. Il prezzo sembra competitivo, ma potrebbe aumentare una volta che il telefono sarà disponibile in Europa.

