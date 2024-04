CAP Agrigento: ecco il codice di avviamento postale di Agrigento – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un sistema di codifica numerica utilizzato in Italia per identificare in modo univoco le varie località del paese e facilitare la distribuzione della corrispondenza. Ogni città e comune italiano ha il proprio CAP, che viene impiegato per smistare in modo efficiente lettere e pacchi. Nel contesto di questo articolo, ci concentreremo sul CAP di Agrigento, una città siciliana di grande importanza storica e culturale.

Agrigento è rinomata per la sua ricca storia e per la Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più prestigiosi d’Italia. Oltre al suo patrimonio storico, Agrigento è una città moderna e vivace, con una popolazione di circa 60.000 abitanti. Il suo CAP, il 92100, identifica univocamente la città agli occhi del servizio postale italiano e agevola la corretta distribuzione della posta e delle merci.

Il CAP di Agrigento non è soltanto utile per la consegna della corrispondenza, ma anche per l’organizzazione delle spedizioni e dei servizi di consegna. Grazie a questo codice numerico, è possibile individuare con precisione la località di destinazione e garantire una consegna tempestiva ed efficiente. Perciò, se si ha la necessità di inviare qualcosa ad Agrigento, è imprescindibile includere il CAP 92100 sull’indirizzo per evitare possibili ritardi nella consegna.

L’origine del CAP risale agli anni ’60, quando in Italia fu introdotto un sistema di codifica postale per ottimizzare la gestione delle spedizioni. Da allora, il CAP è diventato uno strumento fondamentale per il servizio postale, assicurando maggiore precisione e velocità nella consegna della corrispondenza. Questo sistema permette di identificare in modo univoco oltre 8000 località italiane, semplificando la vita di chiunque debba spedire o ricevere posta.

Il CAP di Agrigento, come gli altri codici postali italiani, è composto da cinque cifre che identificano la località e la zona di consegna. Le prime due cifre indicano la provincia di appartenenza, mentre le ultime tre cifre identificano specificamente la località. Nel caso di Agrigento, le cifre 92 indicano la provincia di Agrigento, mentre le cifre 100 identificano la città stessa.

Oltre ad Agrigento, il CAP 92100 è utilizzato anche per individuare le località vicine e i comuni della provincia. Questo codice numerico consente di identificare in modo preciso l’area di consegna e garantire un’efficiente distribuzione della posta e delle merci. Pertanto, se si devono spedire articoli ad Agrigento o alle località circostanti, è essenziale includere il CAP corretto sull’indirizzo per evitare possibili inconvenienti nella consegna.

Il servizio postale italiano è rinomato per la sua affidabilità e precisione nella consegna della corrispondenza, grazie anche all’utilizzo del CAP. Questo codice numerico rappresenta uno strumento indispensabile per garantire una distribuzione efficiente della posta e dei pacchi in tutta Italia, compresa la città di Agrigento. Grazie al CAP 92100, è possibile identificare in modo univoco la località di destinazione e assicurare una consegna rapida e puntuale.

In sintesi, il CAP 92100 identifica in modo univoco Agrigento agli occhi del servizio postale italiano, garantendo un’efficace distribuzione della corrispondenza e delle merci. Pertanto, se si ha la necessità di spedire qualcosa ad Agrigento o ai suoi dintorni, è fondamentale includere il CAP 92100 sull’indirizzo per evitare eventuali ritardi nella consegna. Il CAP rappresenta uno strumento imprescindibile per il servizio postale italiano, assicurando precisione e velocità nella consegna della corrispondenza in tutto il paese.

