CAP Alba: ecco il codice di avviamento postale di Alba – Il Dunque

Il codice di avviamento postale (CAP) è un sistema numerico utilizzato per identificare in modo univoco un’area geografica al fine di facilitare la consegna della posta. Uno dei CAP più noti nella provincia di Cuneo è quello di Alba, una rinomata città situata nel cuore delle Langhe, famosa per i suoi vini pregiati e il tartufo bianco. In questo articolo, esploreremo in dettaglio il significato e l’importanza del CAP di Alba per garantire una corretta spedizione della corrispondenza.

Alba è una città con una popolazione di circa 31.000 abitanti, ubicata nella regione Piemonte, celebre per la sua tradizione enogastronomica e le sue bellezze naturali. Il suo CAP, che è 12051, identifica in modo univoco l’area geografica di Alba, permettendo ai corrieri di indirizzare correttamente la posta per garantire una consegna rapida ed efficiente.

Il CAP di Alba è composto da cinque cifre, che vanno dal numero 1 al numero 9, e viene assegnato dall’ufficio postale competente. Questo codice numerico è fondamentale per suddividere il territorio in zone di recapito, ottimizzando così le operazioni di smistamento della posta e assicurando che ogni spedizione giunga a destinazione nel minor tempo possibile.

Ciascun CAP corrisponde a una specifica area geografica che può comprendere una o più vie, piazze o quartieri. Nel caso di Alba, il CAP 12051 identifica l’intera città e le zone circostanti, consentendo ai corrieri di recapitare la posta con precisione e puntualità. Grazie al CAP, è possibile evitare errori di consegna e garantire che la corrispondenza arrivi al destinatario senza intoppi.

Per individuare il CAP di Alba, è possibile consultare diversi strumenti online come il sito web dell’ufficio postale o i servizi di geolocalizzazione disponibili su internet. In alternativa, è possibile informarsi direttamente presso l’ufficio postale più vicino o consultare guide postali che elencano i CAP di tutte le città italiane.

Oltre a semplificare la consegna della posta, il CAP di Alba svolge un ruolo cruciale anche in altri contesti come la logistica e il commercio online. Questo codice numerico consente di calcolare con precisione i costi di spedizione, pianificare le consegne in modo efficiente e tracciare i pacchi in transito. Inoltre, il CAP facilita l’individuazione della sede di un’azienda o di un ente pubblico, agevolando il contatto e la comunicazione con i vari soggetti presenti sul territorio.

In conclusione, il CAP di Alba è un elemento essenziale per garantire la corretta consegna della posta nella città delle Langhe. Grazie a questo codice numerico, i corrieri possono indirizzare con precisione la corrispondenza e assicurare che ogni spedizione raggiunga il destinatario nel minor tempo possibile. Pertanto, quando inviate una lettera o un pacco ad Alba, ricordatevi di inserire correttamente il CAP 12051 per evitare contrattempi e ritardi nella consegna.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Alba: ecco il codice di avviamento postale di Alba – Il Dunque