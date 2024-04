CAP Aprilia: ecco il codice di avviamento postale di Aprilia – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) è un sistema numerico utilizzato per identificare in modo univoco le varie località italiane all’interno del sistema postale nazionale. Ogni città, paese o frazione ha il proprio CAP, che facilita la corretta suddivisione e indirizzamento della corrispondenza. In questo articolo ci concentreremo sul CAP di Aprilia, una cittadina situata nella provincia di Latina, nel cuore della regione Lazio.

Aprilia, con una popolazione di oltre 70.000 abitanti, rappresenta una delle città più popolose della provincia di Latina. Fondata negli anni ’30 come città di fondazione, Aprilia ha visto una crescita costante della sua popolazione e un rapido sviluppo sia dal punto di vista urbano che economico. Oggi è un importante centro industriale e commerciale, con numerose attività produttive e commerciali che operano in diversi settori.

Il CAP di Aprilia è 04011 e consiste in cinque cifre numeriche che identificano in modo univoco la città nel sistema postale italiano. Inviare corrispondenza a Aprilia con il CAP corretto è essenziale per garantire la corretta consegna nella località di destinazione. Senza il CAP corretto, infatti, si rischia di smarrire o ritardare la consegna della corrispondenza.

Per trovare il CAP di Aprilia, si possono consultare diversi strumenti online forniti da Poste Italiane o da altri siti specializzati. In alternativa, è possibile chiedere informazioni direttamente all’ufficio postale più vicino o consultare una guida postale. Con il CAP corretto a disposizione, è possibile compilare correttamente l’indirizzo di destinazione e spedire la corrispondenza in tutta tranquillità.

Aprilia vanta una vasta gamma di servizi e attività commerciali, tra cui uffici postali, supermercati, negozi, bar, ristoranti e molto altro. La presenza di un ufficio postale ben organizzato e efficiente è fondamentale per garantire un servizio di qualità ai cittadini e alle imprese che operano nella zona.

Il CAP di Aprilia è stato introdotto per semplificare e ottimizzare il sistema di smistamento della corrispondenza. Grazie a questo codice, è possibile identificare in modo univoco la località di destinazione e indirizzare la corrispondenza in modo preciso ed efficiente. Includere il CAP corretto quando si invia una lettera o un pacco a Aprilia è essenziale per evitare errori nella consegna.

Aprilia è una città in continua evoluzione, con una crescita demografica ed economica significativa. La presenza di numerose attività commerciali, industrie e servizi rende Aprilia un importante polo economico della provincia di Latina. Anche il settore dei servizi postali è ben sviluppato, con uffici postali efficienti e personale qualificato che garantisce un servizio di alta qualità.

In conclusione, il CAP di Aprilia rappresenta un elemento fondamentale per assicurare una corretta e tempestiva consegna della corrispondenza nella città. Grazie a questo codice, è possibile identificare in modo univoco la località di destinazione e indirizzare la corrispondenza in modo preciso. Chiunque debba inviare corrispondenza a Aprilia deve assicurarsi di includere il CAP corretto per evitare errori nella consegna e garantire una spedizione rapida ed efficiente.

