CAP Bisceglie: ecco il codice di avviamento postale di Bisceglie – Il Dunque

Il CAP, acronimo di Codice di Avviamento Postale, è un codice numerico utilizzato per facilitare la corretta consegna della posta. Ogni località italiana è associata ad un CAP specifico, che identifica in modo univoco il luogo di destinazione. Nel caso di Bisceglie, cittadina situata nella provincia di Barletta-Andria-Trani, il CAP da utilizzare è il 76011.

Bisceglie è una piccola città della Puglia, posizionata sul litorale adriatico, rinomata per le sue spiagge dorate e il suo centro storico ricco di storia e tradizione. Con una popolazione di circa 55.000 abitanti, Bisceglie è un importante centro economico e culturale della regione, con numerose attività commerciali e turistiche che rendono la città vivace e dinamica. Il CAP 76011 è suddiviso in due parti: il primo numero, il 7, identifica la provincia di appartenenza, in questo caso Barletta-Andria-Trani. I successivi due numeri, il 60, identificano il comune di Bisceglie. Infine, gli ultimi due numeri, l’11, identificano la zona specifica della città. Grazie a questo codice, i corrieri e le poste riescono a consegnare la posta in modo rapido ed efficiente, evitando errori di destinazione e ritardi nella consegna.

Per spedire una lettera o un pacco a Bisceglie, è indispensabile inserire correttamente il CAP 76011 insieme all’indirizzo completo del destinatario. Nei casi di spedizioni internazionali, è cruciale includere anche il codice ISO del paese, IT per l’Italia, prima del CAP. Ad esempio, un indirizzo corretto potrebbe essere: Via Roma, 1 – 76011 Bisceglie (BT) – Italia. Il CAP non è solo un codice numerico, ma rappresenta anche un elemento importante per la geolocalizzazione e l’organizzazione della posta. Grazie al CAP, le poste possono organizzare in modo efficiente le spedizioni, pianificando le rotte di consegna e ottimizzando i tempi di consegna. Inoltre, il CAP è utile anche per il tracciamento delle spedizioni, permettendo ai mittenti e ai destinatari di monitorare lo stato della consegna in tempo reale.

Bisceglie è una città ricca di storia e tradizione, con numerosi monumenti e luoghi di interesse da visitare. Tra le attrazioni più famose della città ci sono la Cattedrale di San Pietro, un capolavoro dell’architettura romanica pugliese, e il Castello Svevo, una imponente fortezza medievale situata sul lungomare. Inoltre, Bisceglie è nota anche per le sue spiagge, tra le più belle della Puglia, ideali per rilassarsi e godersi il mare cristallino. Oltre al turismo, Bisceglie vanta anche una vivace vita culturale, con numerosi eventi e manifestazioni che animano la città durante tutto l’anno. Tra le manifestazioni più famose ci sono la Fiera di San Pietro, una tradizionale fiera che si tiene ogni anno in onore del patrono della città, e la Notte Bianca, una serata di divertimento e shopping che attira migliaia di visitatori da tutta la regione.

Il CAP 76011 è quindi un elemento fondamentale per la corretta consegna della posta a Bisceglie, garantendo l’efficienza e la puntualità dei servizi postali. Grazie a questo codice, i residenti e le imprese della città possono ricevere la propria corrispondenza in modo rapido e sicuro, senza rischi di smarrimenti o ritardi. Inoltre, il CAP facilita anche le spedizioni in arrivo a Bisceglie, permettendo ai corrieri di consegnare i pacchi e le lettere nel modo più veloce e preciso possibile. In conclusione, il CAP 76011 è il codice di avviamento postale di Bisceglie, cittadina pugliese situata nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Grazie a questo codice, le poste e i corrieri possono consegnare la posta in modo efficiente e preciso, garantendo ai residenti e alle imprese della città un servizio di qualità e affidabilità. Bisceglie, con le sue bellezze naturali e culturali, merita di essere visitata e apprezzata, e il CAP è il primo passo per scoprire e conoscere questa incantevole città della Puglia.

