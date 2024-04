CAP Carugate: ecco il codice di avviamento postale di Carugate – Il Dunque

Carugate, una piccola cittadina situata nella provincia di Milano, è nota per la sua tranquillità e la sua ottima connessione con la vicina Milano, grazie alla presenza di diverse linee di trasporto pubblico. Con una popolazione di circa 15.000 abitanti, Carugate è una scelta popolare per coloro che desiderano vivere in un ambiente più tranquillo, ma comunque ben collegato con i principali centri urbani.

Il codice di avviamento postale (CAP) di Carugate è 20061, un codice numerico composto da cinque cifre che identifica in modo univoco la località per facilitare la consegna della posta. Questo codice è essenziale per garantire una consegna rapida ed efficiente della corrispondenza a Carugate. Ogni CAP è assegnato a una specifica località e aiuta i corrieri a individuare con precisione il luogo di destinazione della posta.

Il sistema dei CAP in Italia è gestito da Poste Italiane e serve a facilitare la distribuzione della posta in tutto il territorio nazionale. Ogni comune ha il suo CAP univoco, che deve essere obbligatoriamente incluso in ogni invio di corrispondenza. Grazie a questo sistema, i corrieri possono organizzare in modo efficiente le consegne e garantire che la posta arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

Quando si scrive un indirizzo a Carugate, è fondamentale includere il CAP 20061 insieme al nome della via e al numero civico. Un indirizzo completo potrebbe ad esempio essere: Via Roma, 10 – 20061 Carugate (MI). In questo modo si assicura che la posta venga consegnata correttamente e senza ritardi. È sempre consigliabile verificare attentamente l’indirizzo completo e corretto prima di inviare della corrispondenza a Carugate.

Oltre alla corrispondenza tradizionale, il CAP di Carugate è utilizzato anche per la spedizione di pacchi e merci tramite corrieri espressi. Quando si effettua un ordine online o si richiede la consegna di un pacco a Carugate, è essenziale fornire il CAP corretto per garantire una consegna puntuale e senza intoppi. I corrieri espressi si affidano al CAP per organizzare le consegne in modo efficiente e assicurare che il pacco arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

In conclusione, il CAP di Carugate è un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del servizio postale in questa località. Grazie a questo codice numerico, la posta può essere consegnata in modo rapido ed efficiente, garantendo che i destinatari ricevano la propria corrispondenza nel minor tempo possibile. Assicuratevi sempre di includere il CAP corretto quando inviate della corrispondenza a Carugate, per evitare ritardi e problemi di consegna.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Carugate: ecco il codice di avviamento postale di Carugate – Il Dunque