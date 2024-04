CAP Chiavari: ecco il codice di avviamento postale di Chiavari – Il Dunque

Chiavari è una piccola città situata nella regione della Liguria, in provincia di Genova, nota per la sua bellezza paesaggistica e la ricchezza storica. Tra le attrazioni più famose di Chiavari ci sono la Basilica di San Giovanni Battista, il Castello dei Grimaldi e il Ponte Vecchio. La città è anche famosa per le sue spiagge sabbiose e il suo mare cristallino, che attirano turisti da tutto il mondo.

Il CAP Chiavari, Codice di Avviamento Postale, è un codice numerico composto da cinque cifre che identifica in modo univoco l’area geografica di Chiavari per la corretta consegna della posta. Il CAP Chiavari è 16043 e garantisce una consegna rapida ed efficiente della corrispondenza. È importante includere sempre il CAP Chiavari quando si scrive un indirizzo sulla busta per evitare ritardi nella consegna.

Chiavari è anche un importante centro economico e commerciale della Liguria, con una vivace attività commerciale che anima le sue strade. Il CAP Chiavari è fondamentale per garantire il corretto recapito della corrispondenza tra le imprese e i clienti della città. Grazie al CAP Chiavari, è possibile ricevere pacchi e documenti in modo veloce e sicuro, garantendo efficienza nei servizi di consegna.

Il CAP Chiavari non è utilizzato solo per la posta tradizionale, ma anche per altri servizi di spedizione e consegna, come i corrieri espresso e le poste private. Questo codice è essenziale per favorire lo scambio di corrispondenza tra le imprese e le istituzioni della città, contribuendo al suo sviluppo e alla sua crescita economica.

Oltre alla sua importanza pratica, il CAP Chiavari è anche un simbolo dell’identità e dell’appartenenza della città. Utilizzando il CAP Chiavari, si riconosce e si valorizza la storia e la cultura di Chiavari, contribuendo a preservarne la memoria e a promuoverne il patrimonio storico e artistico. Il CAP Chiavari è dunque un simbolo di orgoglio e appartenenza per tutti coloro che vivono e lavorano a Chiavari.

In conclusione, il CAP Chiavari è un elemento essenziale per garantire la corretta consegna della posta e dei pacchi a Chiavari, contribuendo al suo sviluppo economico e alla sua promozione turistica. Utilizzando il CAP Chiavari, si favorisce lo scambio di corrispondenza tra le imprese e le istituzioni della città, promuovendo la sua identità e il suo patrimonio culturale. Il CAP Chiavari è quindi un elemento fondamentale per la vita quotidiana e lo sviluppo di Chiavari.

