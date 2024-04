CAP Chieri: ecco il codice di avviamento postale di Chieri – Il Dunque

Il codice postale di Chieri, una pittoresca cittadina situata nella provincia di Torino, è 10023. Questo codice numerico svolge un ruolo fondamentale nel garantire la corretta consegna della posta e dei pacchi, evitando così errori e ritardi nelle spedizioni.

Chieri è una località ricca di storia e tradizione, collocata ai piedi delle colline torinesi. La città è famosa per la sua antica cattedrale e i suoi palazzi storici, e rappresenta un luogo affascinante che merita di essere visitato. Grazie al codice postale 10023, è possibile spedire corrispondenza e pacchi a Chieri in modo rapido ed efficiente.

Il CAP di Chieri, come tutti i codici postali italiani, si compone di cinque cifre. Le prime tre cifre identificano l’area geografica della località, mentre le ultime due specificano il centro abitato. Nel caso di Chieri, le prime tre cifre, 100, indicano la provincia di Torino, mentre le ultime due, 23, rappresentano la città stessa.

Il codice postale di Chieri è di grande utilità per l’invio di posta e pacchi alla città in modo preciso e tempestivo. Inserendo il CAP 10023 nel campo destinatario insieme all’indirizzo completo del destinatario, è possibile garantire che la spedizione raggiunga il suo scopo senza intoppi. Questo è particolarmente importante per le aziende che operano a Chieri e devono spedire merci e documenti in modo efficiente.

Il CAP di Chieri riveste anche un’importanza fondamentale per i residenti della città che devono ricevere corrispondenza e pacchi. Conoscere il proprio codice postale è essenziale per assicurare una corretta consegna dei pacchi e evitare ritardi o smarrimenti di posta. Un errore nell’indirizzo o nel CAP potrebbe comportare disagi e ritardi nella consegna della corrispondenza.

Oltre alla posta tradizionale, il codice postale di Chieri è cruciale anche per le spedizioni e-commerce. Acquistando prodotti online e inserendo correttamente il CAP 10023, è possibile ricevere gli ordini direttamente a casa in modo sicuro e rapido. Il codice postale di Chieri garantisce che la merce acquistata arrivi a destinazione senza problemi.

Il sistema del codice postale è un mezzo affidabile ed efficiente per gestire le spedizioni postali e garantire che la corrispondenza raggiunga il destinatario in modo preciso. Grazie al CAP di Chieri, è possibile inviare e ricevere posta e pacchi nella città con facilità e precisione. Questo codice numerico rappresenta un importante strumento logistico che semplifica le operazioni di spedizione e consegna, agevolando la vita di chi risiede o lavora a Chieri.

In conclusione, il CAP di Chieri, con il suo codice postale 10023, svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle spedizioni nella città. Grazie a questo codice numerico, è possibile spedire e ricevere corrispondenza e pacchi con precisione e rapidità, garantendo che la consegna avvenga nel minor tempo possibile. Gli abitanti di Chieri e coloro che devono spedire merci alla città possono fare affidamento sul CAP 10023 per assicurarsi che le spedizioni avvengano senza intoppi e con massima efficienza.

