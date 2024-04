CAP Cittadella: ecco il codice di avviamento postale di Cittadella – Il Dunque

Il codice di avviamento postale di Cittadella, noto come CAP, è 35013 e svolge un ruolo fondamentale nell’identificare in modo univoco l’area geografica e facilitare la consegna della corrispondenza. Questo codice è composto da cinque cifre da 0 a 9 e viene inserito nell’indirizzo postale per indicare la località di destinazione. Grazie al CAP, i corrieri possono effettuare consegne rapide ed efficienti, evitando errori di smistamento e ritardi nella consegna.

Il sistema postale italiano, seguendo le regole dell’Unione Postale Universale, utilizza il CAP come strumento principale per garantire la corretta consegna della corrispondenza e facilitare lo scambio di informazioni tra i vari operatori postali a livello globale. La struttura del CAP Cittadella segue uno schema preciso: le prime due cifre indicano la provincia di Padova, mentre le tre successive identificano la località di Cittadella. Questo sistema fornisce informazioni dettagliate sulla destinazione della corrispondenza, consentendo ai corrieri di consegnare in modo preciso e puntuale.

Oltre alla funzione pratica di identificare la località di destinazione, il CAP Cittadella ha anche un’importante valenza amministrativa. Viene utilizzato dalle istituzioni pubbliche e dalle aziende per identificare un’area geografica in modo univoco e per fini statistici. Ad esempio, il CAP definisce le aree di competenza delle unità postali, stabilisce tariffe di spedizione e organizza la distribuzione della corrispondenza. Inoltre, il CAP viene impiegato per fini fiscali e amministrativi, come l’identificazione della residenza fiscale di una persona o la definizione delle aree di competenza delle varie amministrazioni.

Il CAP Cittadella è quindi uno strumento essenziale per il corretto funzionamento del sistema postale, garantendo una consegna efficiente della corrispondenza e evitando errori nella smistamento. Oltre alla sua funzione pratica, il CAP contribuisce anche a fini amministrativi e fiscali, definendo le aree di competenza delle istituzioni e organizzando in modo efficiente i servizi postali. In conclusione, il CAP Cittadella è parte integrante del sistema postale italiano, rispettando le regole dell’Unione Postale Universale e contribuendo a garantire un servizio postale affidabile e coordinato a livello globale.

