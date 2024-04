CAP Ferrara: ecco il codice di avviamento postale di Ferrara – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Ferrara è un elemento imprescindibile per tutte le spedizioni postali nella città emiliana. Questo codice numerico, con il numero 44121, identifica univocamente l’area geografica di Ferrara, facilitando così la consegna della posta in maniera efficiente e veloce. Oltre al centro della città, Ferrara è divisa in diverse zone, ognuna con il suo CAP specifico che ne identifica la posizione geografica.

Il centro storico di Ferrara è una delle zone più importanti della città, ricca di monumenti e palazzi storici di grande valore artistico e culturale. Oltre al CAP 44121, che rappresenta il centro della città, ci sono altri codici postali che identificano le diverse aree del centro storico. Ad esempio, il CAP 44123 è assegnato alla zona di Via Garibaldi, una delle principali strade del centro, mentre il CAP 44124 identifica Corso Porta Mare, un’altra via significativa della zona.

Ma il CAP di Ferrara non si limita al centro storico, si estende anche alle zone periferiche della città. Il CAP 44125 è ad esempio assegnato a Via Bologna, una delle principali arterie di collegamento con le città vicine, mentre il CAP 44126 identifica Via Carlo Mayr, una zona residenziale e commerciale molto frequentata dai residenti di Ferrara.

Oltre ai codici di avviamento postale delle diverse zone, Ferrara ospita diversi uffici postali che offrono una vasta gamma di servizi di spedizione e ricezione della posta. Questi uffici sono distribuiti in varie parti della città e forniscono servizi nazionali e internazionali, oltre a servizi bancari e assicurativi. Per individuare l’ufficio postale più vicino, è possibile consultare il sito web di Poste Italiane e utilizzare il motore di ricerca per trovare l’ufficio più comodo in base al proprio indirizzo o al CAP della zona.

È importante ricordare che il CAP di Ferrara è essenziale anche per l’invio di pacchi e merci tramite corrieri privati. Molte aziende di spedizione richiedono il CAP del destinatario per garantire una consegna veloce e precisa della merce, pertanto è consigliabile conoscere e comunicare correttamente il proprio codice di avviamento postale in fase di spedizione. Inoltre, il CAP non riguarda solo la città di Ferrara, ma anche i comuni limitrofi della provincia, come Copparo con il CAP 44034 e Argenta con il CAP 44011.

In conclusione, il CAP di Ferrara è un elemento fondamentale per l’invio e la ricezione della posta nella città emiliana. Utilizzare correttamente il codice di avviamento postale è cruciale per garantire una consegna rapida ed efficiente della corrispondenza, sia essa una lettera o un pacco. Consultare il sito web di Poste Italiane per individuare l’ufficio postale più vicino e conoscere i vari codici di avviamento postale della città è un ottimo modo per essere preparati per spedire e ricevere la posta a Ferrara.

