CAP Foligno: ecco il codice di avviamento postale di Foligno – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale, noto anche come CAP, è un codice numerico utilizzato per identificare in modo univoco le diverse località italiane al fine di facilitare la spedizione della corrispondenza. Ogni città, paese o frazione ha il proprio CAP, che viene utilizzato dagli uffici postali per garantire la corretta consegna dei pacchi e delle lettere. In questo articolo ci concentreremo sul CAP di Foligno, una pittoresca cittadina umbra ricca di storia e tradizione.

Foligno è un comune italiano situato in provincia di Perugia, nella suggestiva regione dell’Umbria. Con una popolazione di circa 60.000 abitanti, Foligno rappresenta uno dei centri più significativi della regione, non solo dal punto di vista storico e culturale, ma anche per l’importanza economica e industriale che essa riveste. La città vanta un patrimonio artistico di notevole valore, con numerose chiese, palazzi storici e musei che attraggono visitatori da tutto il mondo.

Il CAP di Foligno è 06034 e si compone di cinque cifre che identificano in modo univoco la città e le sue frazioni. Questo codice viene assegnato dal Servizio Postale Italiano in base alla suddivisione territoriale del comune e riveste un ruolo fondamentale per garantire la corretta consegna della posta e dei pacchi, evitando possibili errori e ritardi nella distribuzione.

Grazie al CAP 06034, i residenti di Foligno possono ricevere la loro corrispondenza in modo rapido ed efficiente. Basta indicare correttamente il CAP sulle buste e sui pacchi per assicurarsi che la posta arrivi a destinazione senza intoppi. Inoltre, il CAP agevola il lavoro degli uffici postali, consentendo una più veloce smistamento della posta in arrivo e in partenza.

Oltre alla città di Foligno, il CAP 06034 comprende anche le frazioni e le località circostanti, garantendo agli abitanti delle zone periferiche lo stesso servizio di recapito postale offerto a coloro che risiedono nel centro città. In questo modo, il CAP si configura come un elemento di coesione territoriale che unisce l’intero comune sotto lo stesso codice postale.

Foligno vanta una lunga e illustre storia, arricchita da una tradizione culturale di notevole spessore. I numerosi monumenti e luoghi d’interesse presenti nella città testimoniano il glorioso passato di Foligno, tra cui la Cattedrale di San Feliciano, il Palazzo Trinci e il Teatro Clitunno. Grazie al CAP 06034, anche i turisti che visitano Foligno possono inviare cartoline e souvenir ai propri cari in modo semplice e veloce.

Il CAP di Foligno rappresenta dunque un elemento essenziale per la vita quotidiana dei suoi abitanti e per il regolare funzionamento dei servizi postali. Grazie a questo codice, la posta viene recapitata in modo puntuale e preciso, garantendo che nessuna lettera o pacco vada smarrito o subisca ritardi nella consegna. Il CAP si configura pertanto come un prezioso alleato per chiunque abbia necessità di spedire corrispondenza a Foligno o riceverla dalla città.

In conclusione, il CAP 06034 è il codice di avviamento postale di Foligno, una città ricca di storia, cultura ed eccellenze. Grazie a questo codice, i residenti e i visitatori di Foligno possono usufruire di un servizio postale efficiente e affidabile, che garantisce la corretta consegna della corrispondenza in ogni angolo della città. Il CAP rappresenta un elemento fondamentale della vita quotidiana di Foligno, facilitando la comunicazione tra le persone e contribuendo al regolare funzionamento dei servizi postali.

