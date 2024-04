CAP Modugno: ecco il codice di avviamento postale di Modugno – Il Dunque

Il CAP (Codice di Avviamento Postale) è un codice numerico composto da cinque cifre utilizzato per identificare in modo univoco un comune o una frazione all’interno del territorio italiano. Questo codice è fondamentale per agevolare la consegna della posta e dei pacchi, garantendo una corretta e veloce distribuzione della corrispondenza. In questo articolo, ci concentreremo sul CAP di Modugno, un comune situato in provincia di Bari, nella regione Puglia.

Modugno è un comune italiano con una popolazione di circa 37.000 abitanti, situato nella parte orientale della provincia di Bari. Grazie alla presenza di numerose attività industriali e artigianali, Modugno è diventato un importante centro economico e commerciale della regione. Con una superficie di circa 55 chilometri quadrati, il comune confina con altri comuni limitrofi come Bari, Bitetto e Bitritto.

Il CAP di Modugno, che è 70026, identifica in modo univoco il territorio comunale. Questo codice è utilizzato da Poste Italiane per individuare la zona di consegna della posta e dei pacchi, facilitando il lavoro dei corrieri e garantendo una consegna efficiente della corrispondenza. La corretta indicazione del CAP sugli indirizzi è fondamentale per evitare errori di smistamento e ritardi nella consegna della posta.

La numerazione del CAP segue un preciso ordine geografico che consente di individuare facilmente la zona di destinazione. Nel caso di Modugno, il 70026 permette ai corrieri di recapitare la posta nel modo più veloce ed efficace possibile. Oltre alla sua funzione pratica di facilitare la consegna della posta, il CAP di Modugno è importante anche per l’identificazione e la catalogazione dei dati relativi al comune.

Modugno è un comune in costante evoluzione, con un notevole sviluppo economico e sociale negli ultimi anni. La presenza di diverse attività commerciali, industriali e artigianali ha contribuito a rendere Modugno un importante polo economico nella provincia di Bari. Grazie al suo territorio fertile e alla sua posizione strategica, il comune offre numerose opportunità di lavoro e crescita per i suoi abitanti.

Il CAP di Modugno, 70026, è fondamentale per garantire una corretta consegna della posta e dei pacchi nel territorio comunale. Grazie a questo codice, i corrieri di Poste Italiane possono individuare con precisione la zona di destinazione e assicurare una consegna puntuale e efficiente della corrispondenza. È importante che tutti i cittadini di Modugno conoscano e utilizzino correttamente il CAP nei loro indirizzi per evitare possibili errori nella consegna della posta.

In conclusione, il CAP di Modugno, 70026, è un codice numerico che identifica in modo univoco il comune e le sue frazioni. Grazie a questo codice, è possibile garantire una consegna rapida ed efficiente della posta e dei pacchi, evitando errori di smistamento e ritardi nella consegna. È essenziale che i cittadini di Modugno conoscano e utilizzino correttamente il CAP per contribuire a una migliore organizzazione e gestione della corrispondenza.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Modugno: ecco il codice di avviamento postale di Modugno – Il Dunque