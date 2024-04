CAP Montemurlo: ecco il codice di avviamento postale di Montemurlo – Il Dunque

Montemurlo, un comune toscano con una popolazione di circa 12.000 abitanti, si trova nella provincia di Prato, in una posizione geografica strategica tra Firenze e Pistoia. Un elemento essenziale per identificare correttamente un luogo è il codice di avviamento postale, noto come CAP, che per Montemurlo è 59013.

Il CAP 59013 di Montemurlo è fondamentale per garantire la corretta consegna della posta e di altri servizi, facilitando il lavoro dei corrieri e degli uffici postali grazie alla sua univocità. Oltre alla distribuzione della corrispondenza, il CAP è utilizzato anche per altre operazioni che richiedono l’identificazione del luogo, come l’apertura di un conto corrente o la sottoscrizione di contratti.

Per chi deve inviare corrispondenza a Montemurlo, è importante indicare correttamente il CAP insieme all’indirizzo completo del destinatario per evitare ritardi nella consegna. Il CAP 59013 non riguarda solo il centro abitato, ma anche le frazioni e le zone limitrofe, rientrando tutte nell’area identificata da quel codice postale.

Oltre alla posta, il CAP di Montemurlo è utilizzato anche per la geolocalizzazione su mappe digitali e navigatori satellitari, permettendo di individuare con precisione la posizione del comune toscano. Questo codice, studiato per garantire un’organizzazione efficiente della consegna della posta, identifica in modo univoco Montemurlo all’interno del territorio nazionale.

Il CAP Montemurlo contribuisce a semplificare e velocizzare la consegna della posta e dei pacchi nella zona, inserendosi in un sistema di identificazione territoriale che distingue in modo inequivocabile il comune pratese dagli altri centri abitati della provincia e della regione. Grazie alla sua efficacia, il CAP 59013 facilita la gestione della corrispondenza e dei servizi che richiedono l’identificazione del luogo.

In conclusione, il CAP Montemurlo è un elemento fondamentale per identificare in modo univoco il comune toscano, contribuendo a semplificare e ottimizzare le operazioni di recapito della posta. Grazie al codice di avviamento postale 59013, Montemurlo può essere individuato con precisione all’interno del vasto territorio italiano, rendendo più efficiente e veloce il sistema postale nel territorio.

