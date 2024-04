CAP Piacenza: ecco il codice di avviamento postale di Piacenza – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Piacenza, composto dal codice numerico 29121, è essenziale per identificare in modo univoco la città e facilitare la consegna della corrispondenza. Piacenza, situata nell’Emilia-Romagna, vanta una ricca storia e un patrimonio culturale di grande valore, con monumenti storici, chiese e musei che la rendono una meta affascinante per gli amanti della storia e della cultura. Grazie al CAP 29121, è possibile inviare lettere e pacchi in modo rapido e efficiente a destinatari residenti a Piacenza e nelle zone circostanti.

La provincia di Piacenza è costituita da diversi comuni, ognuno con il proprio CAP che facilita la distribuzione della posta. Oltre alla città capoluogo, vi sono comuni come Fiorenzuola d’Arda, Castel San Giovanni, Bobbio e Carpaneto Piacentino, ciascuno con il proprio codice postale per identificare con precisione la zona di destinazione e agevolare la consegna della corrispondenza.

Il CAP di Piacenza non è solo utilizzato per la posta tradizionale, ma anche per i servizi di spedizione di pacchi e merci. Le aziende di corriere e i servizi di spedizione possono garantire una consegna rapida e puntuale grazie al codice di avviamento postale, che è uno strumento indispensabile per inviare o ricevere merci nella città emiliana. Oltre alla funzione pratica, il CAP rappresenta anche un elemento di identità per i residenti di Piacenza e della provincia, contribuendo a definire l’identità del luogo a livello nazionale e internazionale.

Per individuare il CAP di Piacenza e dei comuni limitrofi, è possibile consultare il sito ufficiale delle Poste Italiane o utilizzare servizi online specializzati. Queste risorse consentono di ottenere rapidamente il CAP corretto per inviare corrispondenza a Piacenza e in altre località della provincia. Oltre al CAP 29121, Piacenza è identificata da altri codici postali che corrispondono a specifiche zone della città, permettendo una consegna efficiente dei pacchi e della posta.

Il CAP di Piacenza è fondamentale per garantire una corretta consegna della posta e dei pacchi nella città e nelle zone circostanti. Rappresenta un punto di riferimento essenziale per chiunque debba inviare o ricevere corrispondenza a Piacenza e nei comuni della provincia. In conclusione, il CAP 29121 è un elemento indispensabile per garantire una consegna rapida e puntuale della corrispondenza, identificando in modo univoco la zona di destinazione e facilitando il lavoro dei corrieri nella distribuzione dei pacchi e della posta.

