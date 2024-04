CAP Rozzano: ecco il codice di avviamento postale di Rozzano – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Rozzano, nella provincia di Milano, è una sequenza di cinque cifre essenziale per l’indirizzamento postale preciso delle località italiane. Il CAP 20089 di Rozzano assicura la corretta consegna della corrispondenza e dei pacchi ai destinatari, facilitando il lavoro degli uffici postali e riducendo i rischi di smarrimento della posta. Con circa 42.000 abitanti, Rozzano è un comune dinamico e ben collegato, ambito per la sua posizione strategica vicino a Milano e per la presenza di varie attività commerciali, scuole e servizi.

La corretta conoscenza e utilizzo del CAP 20089 di Rozzano è cruciale per garantire che la corrispondenza destinata a questa località giunga in modo tempestivo e accurato al destinatario. Questo codice è fondamentale anche per le spedizioni e gli acquisti online, poiché molte piattaforme richiedono l’inserimento del CAP per completare l’ordine. Per individuare il CAP di Rozzano, è possibile consultare il sito ufficiale delle Poste Italiane, utilizzare servizi online dedicati o chiedere informazioni agli uffici postali.

L’utilizzo corretto del CAP rappresenta un atto di responsabilità verso il destinatario della corrispondenza, garantendo che la posta arrivi senza inconvenienti e nel minor tempo possibile. In particolare, per le spedizioni internazionali, il CAP è essenziale per identificare in modo univoco la località di destinazione e agevolare il passaggio attraverso le dogane. Il CAP 20089 di Rozzano identifica in modo univoco questa località lombarda, facilitando l’indirizzamento postale e assicurando una consegna rapida e sicura della corrispondenza.

Conoscere e utilizzare correttamente il CAP 20089 di Rozzano è importante non solo per i residenti locali, ma anche per chiunque desideri inviare o ricevere posta da questa località. Grazie a questo codice, la posta può viaggiare in modo efficiente e sicuro, garantendo una consegna senza ritardi. In conclusione, il CAP 20089 di Rozzano svolge un ruolo fondamentale nell’assicurare la corretta consegna della corrispondenza a questa località lombarda, contribuendo a un flusso postale efficiente e affidabile.

