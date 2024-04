CAP Savona: ecco il codice di avviamento postale di Savona – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale di Savona, noto come CAP Savona, riveste un ruolo cruciale nell’identificazione e nella corretta consegna della posta nella città ligure. Composto da cinque cifre, il CAP rappresenta il punto di partenza per l’organizzazione del servizio postale sul territorio, facilitando il lavoro dei corrieri e garantendo una consegna efficiente e tempestiva. In questo articolo, esploreremo l’importanza del CAP Savona, le sue peculiarità e il modo corretto di utilizzarlo.

Savona è una città ricca di storia e tradizione, situata sulla costa occidentale della Liguria. Fondata dai Romani, ha sempre giocato un ruolo fondamentale nel commercio e nella navigazione nel Mar Mediterraneo. Oggi, Savona è celebre per i suoi monumenti storici, le spiagge incantevoli e la vivace scena culturale. Con una popolazione di circa 60.000 abitanti, la città è dinamica e vivace, con una forte tradizione marittima e un’economia diversificata.

Il CAP Savona è il codice postale univoco che identifica la città all’interno del sistema postale italiano. Composto da cinque cifre, il CAP è essenziale per una corretta consegna della corrispondenza e dei pacchi a destinazione. Gestito da Poste Italiane, il CAP Savona è utilizzato sia per la corrispondenza tradizionale che per i servizi di spedizione e consegna a domicilio, facilitando l’identificazione del luogo di destinazione da parte dei corrieri.

Per trovare il CAP Savona, è possibile consultare il sito web di Poste Italiane, l’ufficio postale locale o una guida postale. In generale, il CAP di Savona è 17100, un codice univoco che permette ai corrieri di indirizzare correttamente la posta e i pacchi destinati alla città ligure. È fondamentale indicare correttamente il CAP sulla corrispondenza per evitare ritardi o smarrimenti nella consegna.

L’utilizzo corretto del CAP Savona è essenziale per garantire una consegna veloce ed efficiente della posta e dei pacchi. Inserendo il codice sulla busta o sul pacco, si agevola il lavoro dei corrieri e si riducono i rischi di errori o ritardi nella consegna. Verificare sempre la correttezza del CAP prima di inviare la corrispondenza è fondamentale per evitare inconvenienti e assicurare una spedizione senza intoppi.

Il CAP Savona gioca un ruolo cruciale nella logistica e nella distribuzione della posta nella città ligure, consentendo ai corrieri di organizzare le consegne in modo efficiente e garantire una copertura capillare sul territorio. Grazie al codice di avviamento postale, è possibile identificare in modo univoco ogni località e indirizzare correttamente la corrispondenza, minimizzando gli errori e facilitando la tracciabilità dei pacchi e dei servizi di spedizione.

In conclusione, il CAP Savona è un elemento chiave per la corretta gestione della posta nella città ligure. Garantendo una corretta identificazione e consegna della corrispondenza, questo codice di avviamento postale facilita il lavoro dei corrieri e assicura una spedizione efficiente e tempestiva. Indicare correttamente il CAP sulla corrispondenza è fondamentale per evitare ritardi nella consegna e garantire un servizio postale di qualità a Savona.

