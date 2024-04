CAP Seregno: ecco il codice di avviamento postale di Seregno – Il Dunque

Il codice postale di Seregno, situato nella provincia di Monza e Brianza in Lombardia, è un elemento essenziale per garantire la corretta consegna della posta e dei pacchi nella zona. Conosciuto come CAP, questo codice univoco è fondamentale per facilitare il lavoro dei corrieri e degli addetti alle consegne. Seregno, con i suoi circa 45.000 abitanti, è una città strategicamente posizionata nella pianura brianzola, a breve distanza da Milano. Grazie alla sua storia millenaria e alla sua posizione geografica, Seregno si è sviluppata come un importante centro commerciale e industriale.

Il CAP di Seregno, 20831, identifica in modo preciso tutte le zone postali della città. Conoscere questo codice è cruciale per chiunque debba spedire o ricevere posta nella zona, in quanto permette ai corrieri di indirizzare correttamente la corrispondenza e di consegnarla in modo rapido ed efficiente. Inoltre, la conoscenza del CAP è utile anche per la compilazione di moduli e documenti che richiedono l’indicazione del codice di avviamento postale.

Composto da cinque cifre, il CAP di Seregno fornisce informazioni specifiche sulla zona postale della città. Le prime due cifre, 20, indicano la provincia di Monza e Brianza, mentre le tre cifre successive, 831, identificano la zona postale di Seregno. Questo codice è essenziale non solo per i corrieri, ma anche per istituzioni e aziende che devono identificare in modo univoco la città in contesti amministrativi e commerciali. Molte aziende richiedono l’indicazione del CAP per garantire la corretta identificazione della loro sede operativa o legale.

Per conoscere il CAP di Seregno e di altre città italiane, è possibile consultare diversi strumenti online, come siti specializzati o il sito ufficiale delle Poste Italiane. In alternativa, è possibile ottenere informazioni dettagliate presso gli uffici postali o direttamente dai corrieri. È importante tenere presente che il CAP è un elemento cruciale per garantire una consegna accurata e puntuale della posta e dei pacchi, evitando possibili errori o ritardi.

In conclusione, il CAP di Seregno è un codice di avviamento postale fondamentale per identificare in modo univoco la città e garantire una consegna efficiente della posta e dei pacchi nella zona. Conoscere questo codice è essenziale per chiunque abbia bisogno di spedire o ricevere corrispondenza a Seregno, così come per chi deve compilare documenti che richiedono l’indicazione del CAP. Grazie a questo codice, si facilita il lavoro dei corrieri e degli addetti alle consegne, assicurando una consegna rapida e sicura della posta.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Seregno: ecco il codice di avviamento postale di Seregno – Il Dunque