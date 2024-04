CAP Settimo Milanese: ecco il codice di avviamento postale di Settimo Milanese – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Settimo Milanese, con il numero 20019, svolge un ruolo fondamentale nell’identificazione e nella consegna della corrispondenza nella città. Questo codice numerico permette ai servizi postali di raggiungere in modo efficiente e veloce tutti gli abitanti e le attività commerciali presenti nel territorio di Settimo Milanese, facilitando la distribuzione della posta in modo preciso e puntuale.

Situato nella provincia di Milano, Settimo Milanese è un comune tranquillo e ben collegato con la città capoluogo. Con una popolazione di circa 12.000 abitanti, questa località gode di un’ottima posizione geografica che la rende facilmente accessibile da Milano e dalle altre città della provincia. Il CAP 20019 identifica in modo univoco tutte le vie e le frazioni del comune, garantendo ai corrieri la possibilità di consegnare la posta nel minor tempo possibile e assicurando una corretta distribuzione della corrispondenza.

Introdotta in Italia nel 1967, la codifica del CAP è diventata uno strumento imprescindibile per l’organizzazione dei servizi postali nel Paese. Grazie a questo sistema, le poste sono in grado di smistare la posta in modo rapido ed efficiente, evitando errori di consegna e ritardi nella distribuzione della corrispondenza. Il CAP non è solo utilizzato per la consegna della posta, ma anche per l’identificazione delle zone durante l’invio di pacchi e merci tramite corriere, consentendo il tracciamento in tempo reale della posizione dei pacchi e monitorandone lo stato di consegna.

Oltre alla sua funzione pratica, il CAP di Settimo Milanese assume anche un’importante valenza simbolica per i residenti della città. Questo codice postale diventa un elemento di identità e appartenenza per la comunità locale, che lo utilizza per identificare la propria località di residenza e per distinguersi da altre realtà. Il CAP diventa così un simbolo di orgoglio e appartenenza per i cittadini di Settimo Milanese, che lo considerano un elemento distintivo della propria identità territoriale.

Per conoscere il proprio CAP a Settimo Milanese, è possibile consultare il sito web delle poste italiane, rivolgersi direttamente all’ufficio postale più vicino o chiedere informazioni al proprio corriere di fiducia. Grazie al CAP 20019, la posta arriva sempre a destinazione nel minor tempo possibile e senza errori di consegna, assicurando un servizio efficiente e di qualità per tutti gli abitanti della città.

In conclusione, il CAP di Settimo Milanese svolge un ruolo fondamentale nell’identificazione e nella consegna della corrispondenza nella città, garantendo un servizio di qualità per tutti i residenti e le attività commerciali presenti nel territorio. Con il suo codice numerico univoco, il CAP 20019 permette ai servizi postali di raggiungere in modo rapido, efficiente e preciso tutti gli abitanti di Settimo Milanese, assicurando una distribuzione corretta e puntuale della posta.

Continua a leggere su Il Dunque: notizie online: CAP Settimo Milanese: ecco il codice di avviamento postale di Settimo Milanese – Il Dunque