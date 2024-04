CAP Somma Vesuviana: ecco il codice di avviamento postale di Somma Vesuviana – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Somma Vesuviana è un elemento cruciale da conoscere per garantire una corretta spedizione e ricezione della posta nella città campana. Questo codice numerico, che nel caso di Somma Vesuviana è 80049, è essenziale per identificare in modo univoco l’area geografica e facilitare la consegna della corrispondenza da parte degli uffici postali. Conoscere il CAP di Somma Vesuviana è fondamentale per evitare errori nella spedizione della posta e assicurare che essa arrivi a destinazione nel minor tempo possibile.

Il CAP di Somma Vesuviana, composto da cinque cifre, svolge un ruolo chiave nel garantire la rapida ed efficiente consegna della posta nel territorio comunale. Questo codice viene utilizzato insieme all’indirizzo completo del destinatario e deve essere sempre indicato correttamente per evitare ritardi o smarrimenti della corrispondenza. In particolare, per attività commerciali e imprenditoriali nella zona, conoscere il CAP di Somma Vesuviana è essenziale per evitare ritardi nella consegna di fatture, documenti importanti o merci e per garantire il corretto pagamento dei servizi.

Oltre a essere una semplice sequenza di numeri, il CAP di Somma Vesuviana rappresenta anche l’identità e la storia della città. Ogni CAP è unico e specifico per ciascun comune italiano, consentendo di identificare in modo univoco la posizione geografica. Il 80049 identifica Somma Vesuviana e ne contraddistingue le vie, le piazze e le abitazioni, offrendo una visione più dettagliata del territorio e delle sue peculiarità.

Nel caso in cui sorgano dubbi o incertezze sul CAP di Somma Vesuviana, è possibile consultare il sito web dell’azienda postale italiana o contattare direttamente l’ufficio postale locale per ottenere assistenza e chiarimenti in merito al corretto codice di avviamento postale da utilizzare. È importante tenere presente che il CAP di Somma Vesuviana potrebbe subire variazioni nel tempo, pertanto è consigliabile verificare sempre la correttezza del codice prima di effettuare una spedizione per evitare possibili errori o ritardi nella consegna.

In conclusione, la conoscenza del CAP di Somma Vesuviana è essenziale per una corretta gestione della posta nella città campana. Questo codice numerico univoco facilita la consegna della corrispondenza da parte degli uffici postali e deve essere sempre indicato correttamente per evitare errori e garantire una consegna rapida ed efficiente. Mantenere sempre aggiornato l’elenco dei CAP e verificare la correttezza del codice prima di ogni spedizione sono pratiche consigliate per evitare problemi nella gestione della posta.

