CAP Taranto: ecco il codice di avviamento postale di Taranto – Il Dunque

Il Codice di Avviamento Postale (CAP) di Taranto è una sequenza di cinque cifre numeriche che identifica in modo univoco la città e facilita l’indirizzamento delle spedizioni postali. Il CAP di Taranto, 74100, è stato assegnato alla città fin dalla sua introduzione nel 1967, quando il sistema dei codici di avviamento postale è stato introdotto in Italia per ottimizzare la distribuzione delle lettere e dei pacchi. Grazie al CAP, i corrieri possono smistare in modo più rapido ed efficiente le spedizioni, assicurandone la corretta consegna.

Per trovare il CAP di Taranto, è possibile consultare servizi online messi a disposizione dalle poste italiane o utilizzare un motore di ricerca. In alternativa, è possibile contattare direttamente l’ufficio postale di Taranto per ottenere informazioni sul codice di avviamento postale della città. È importante ricordare che il CAP è fondamentale per garantire che le spedizioni raggiungano correttamente la destinazione, evitando ritardi e smarrimenti.

Il CAP di Taranto è di grande utilità per chiunque debba spedire lettere, pacchi o merci nella città pugliese. Grazie a questo codice, le spedizioni vengono indirizzate in modo corretto e veloce, facilitando i flussi di comunicazione e commercio tra la città e i suoi dintorni. Inoltre, il CAP è essenziale anche per compilare moduli o documenti che richiedono l’indicazione del codice di avviamento postale.

Il CAP di Taranto, oltre a essere un codice di avviamento postale, rappresenta anche un simbolo per i residenti della città. Numerose iniziative culturali e artistiche hanno utilizzato il codice postale di Taranto come tema, celebrando l’identità e la storia della città. Il 74100 è spesso citato in canzoni, poesie e opere letterarie che hanno come protagonista Taranto, contribuendo a valorizzare la ricchezza culturale del territorio.

Il CAP di Taranto non si limita alla città, ma si estende anche alle zone circostanti che fanno parte del territorio comunale. Grazie a questo codice, è possibile identificare in modo preciso tutte le località che ricadono sotto la giurisdizione di Taranto e garantire una corretta consegna delle spedizioni. Questo contribuisce a facilitare i flussi di comunicazione e commercio tra la città e i suoi dintorni, migliorando la qualità del servizio postale.

In conclusione, il CAP di Taranto è un elemento essenziale per l’organizzazione della rete postale e la corretta consegna delle spedizioni nella città e nel suo territorio. Questo codice permette di indirizzare in modo preciso e veloce lettere, pacchi e merci, assicurando una migliore qualità del servizio postale. Il CAP di Taranto va oltre il suo scopo pratico, diventando un simbolo di identità e appartenenza per i tarantini, che lo considerano parte integrante della propria storia e cultura.

