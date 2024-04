CAP Terracina: ecco il codice di avviamento postale di Terracina – Il Dunque

Terracina è una città costiera incantevole situata nella regione del Lazio, a sud di Roma. La sua bellezza è caratterizzata dalle spiagge dorate, dai monumenti storici e dall’atmosfera rilassata, che la rendono una meta popolare per i turisti in cerca di mare e cultura italiana. Tuttavia, quando si tratta di spedire posta a Terracina, è fondamentale conoscere il suo codice di avviamento postale, conosciuto come CAP Terracina. In questo articolo, esamineremo l’importanza del CAP Terracina e come utilizzarlo correttamente per garantire una consegna efficiente della posta nella città.

Il CAP Terracina è composto da cinque cifre ed è essenziale per identificare in modo univoco l’area geografica di Terracina all’interno del sistema postale italiano. Con il codice 04019, la corrispondenza può essere indirizzata in modo preciso e consegnata tempestivamente ai destinatari nella città. Pertanto, è fondamentale includere sempre il CAP Terracina negli indirizzi postali per assicurarsi che la posta arrivi correttamente a destinazione senza intoppi.

Quando si compilano gli indirizzi postali per Terracina, è cruciale inserire il CAP Terracina insieme al nome della via e al numero civico. Un esempio di indirizzo completo potrebbe essere: Via Roma 123, 04019 Terracina (LT). In questo modo, la posta sarà correttamente indirizzata al destinatario e consegnata senza ritardi o errori.

L’utilizzo corretto del CAP Terracina è particolarmente importante quando si invia posta internazionale alla città. Includendo il codice di avviamento postale corretto, si garantisce che la corrispondenza venga instradata correttamente attraverso il sistema postale internazionale e consegnata a Terracina in modo efficiente. Inoltre, l’inclusione del CAP Terracina può contribuire ad evitare ritardi nella consegna della posta e assicurare una consegna sicura e tempestiva al destinatario.

Oltre ad essere un codice di avviamento postale, il CAP Terracina rappresenta anche un simbolo dell’identità della città. Terracina è una località turistica rinomata, ricca di storia e cultura. Il suo codice postale, 04019, è diventato un emblema della città e viene utilizzato non solo per fini postali, ma anche per promuovere il turismo e il commercio nella regione.

Terracina è una città affascinante, ricca di attrazioni turistiche e di luoghi di interesse storico. Le sue spiagge, i monumenti antichi e la deliziosa cucina la rendono una meta ideale per una vacanza rilassante e indimenticabile. Tuttavia, per garantire una consegna corretta della posta durante il soggiorno a Terracina, è essenziale conoscere e utilizzare correttamente il CAP Terracina.

Se si desidera inviare posta a Terracina, è importante ricordare che il CAP Terracina è 04019 e deve essere sempre incluso negli indirizzi postali per garantire una consegna tempestiva e sicura della corrispondenza. Utilizzando il codice di avviamento postale corretto, si evitano errori di instradamento della posta e si assicura una consegna puntuale e senza problemi al destinatario.

In conclusione, il CAP Terracina è un elemento fondamentale per identificare l’area geografica della città e garantire una consegna tempestiva della posta. Utilizzando correttamente il codice 04019, si assicura che la corrispondenza sia indirizzata correttamente a Terracina e consegnata in modo sicuro e tempestivo. Quindi, quando si desidera inviare posta a Terracina, assicurarsi di includere il CAP Terracina nell’indirizzo postale e godersi la bellezza e la cultura della città senza preoccupazioni sulla consegna della corrispondenza.

