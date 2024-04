CAP Vimodrone: ecco il codice di avviamento postale di Vimodrone – Il Dunque

Il CAP Vimodrone, acronimo di Codice di Avviamento Postale, è un codice numerico utilizzato dalle poste italiane per identificare in modo univoco la località di Vimodrone, situata nella provincia di Milano. Questo codice, composto da cinque cifre di cui le prime due indicano la provincia di Milano, è fondamentale per garantire una rapida e efficiente distribuzione della corrispondenza e delle spedizioni, evitando errori di smistamento e garantendo una consegna precisa al destinatario. Vimodrone, con circa 10.000 abitanti, è un comune molto ambito per la sua posizione strategica vicino a Milano, che lo rende ideale per chi desidera vivere in un contesto più tranquillo e immerso nel verde.

Il comune di Vimodrone è ben collegato con Milano grazie alla presenza di una stazione ferroviaria e alla vicinanza con importanti arterie stradali come la Tangenziale Est e la statale Paullese. Questa vicinanza permette ai residenti di spostarsi agevolmente verso la città e di usufruire dei servizi e delle opportunità offerte dalla metropoli. Inoltre, Vimodrone vanta una vivace vita sociale e culturale, con numerosi eventi e iniziative che coinvolgono la comunità locale e promuovono la coesione sociale.

Oltre a facilitare la distribuzione della posta, il CAP di Vimodrone ha anche una valenza amministrativa e statistica. Questo codice è utilizzato per fini amministrativi, come l’identificazione dell’ente locale competente per il territorio di Vimodrone, e per fini statistici, come l’analisi della distribuzione della popolazione sul territorio nazionale. Inoltre, il CAP rappresenta anche l’identità e la peculiarità di Vimodrone, contribuendo a valorizzarne le caratteristiche e a promuoverne lo sviluppo.

Il patrimonio naturalistico di Vimodrone, con parchi e aree verdi dove è possibile praticare sport all’aria aperta e rilassarsi immersi nella natura, aggiunge ulteriore valore a questa località. La presenza di spazi verdi e di opportunità per lo svago all’aperto rende Vimodrone un luogo ideale per chi ama la vita all’aria aperta e cerca un equilibrio tra la vita cittadina e il contatto con la natura.

In conclusione, il CAP Vimodrone non è solo un codice numerico ma rappresenta anche l’identità e le peculiarità di questo comune milanese. Grazie a questo codice, le poste italiane possono garantire una consegna rapida ed efficiente della corrispondenza, facilitando la comunicazione tra i cittadini e le imprese presenti sul territorio. Vimodrone, con la sua posizione strategica, la vivace vita sociale e culturale e il ricco patrimonio naturalistico, si conferma come una località di grande interesse e valore nella provincia di Milano.

