L’importanza della sicurezza digitale nelle identità personali – Il Dunque

In tempi recenti, l’umanità si è trovata più connessa che mai grazie alle reti digitali dei social network. Nel 2022, il numero di utenti attivi in tutto il mondo ha raggiunto i 4.2 miliardi, con l’ascesa di Tik Tok e Instagram come i social più popolati al mondo. Ognuno di noi, oggi, possiede almeno un profilo su un social network e un profilo su un’app di messaggistica istantanea, rendendo la presenza online delle persone sempre più forte. Parallelamente, milioni di utenti effettuano log-in giornalieri su vari siti web, che offrono servizi di intrattenimento, gioco, e-commerce e streaming di serie tv e film.

Tuttavia, con la crescente presenza online, è diventato cruciale proteggere i propri dati personali e bancari per evitare crimini informatici come truffe e furto di identità. Per le aziende, in particolare, un furto di identità può causare danni irreparabili alla reputazione online, con casi di hacking che hanno portato a furti di informazioni private e conseguenti scuse pubbliche ai follower. La fuga di notizie private rappresenta un rischio significativo per i brand e i personaggi pubblici, causando danni d’immagine considerevoli.

Per proteggere adeguatamente i propri dati e evitare che finiscano nelle mani sbagliate, è essenziale adottare misure di sicurezza adeguate. L’autenticazione a due fattori, offerta da molti provider, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza richiedendo due forme di verifica per accedere a un account. Le aziende devono attenersi alla conformità normativa per proteggere le informazioni personali dei clienti e evitare sanzioni legali. Inoltre, è importante prestare attenzione ai tentativi di phishing sempre più sofisticati, che possono includere chiamate telefoniche fraudolente e il rischio di registrazione della voce per fini fraudolenti.

La consapevolezza e l’attenzione sono fondamentali per proteggere i propri dati online e evitare di cadere vittima di truffe informatiche. In un’epoca in cui la presenza digitale è così diffusa, è indispensabile adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere la propria identità e i propri dati sensibili. Mantenere la calma, verificare l’identità delle persone con cui si comunica e evitare di condividere informazioni sensibili sono passaggi cruciali per difendersi dalle minacce online sempre più sofisticate.

