Ricordi la vecchia PSOne? Ecco il valore odierno: “Pazzesco” – Il Dunque

Le console da gioco rappresentano una parte significativa del mercato, dominata da grandi aziende che monopolizzano la produzione di titoli. Sony è una di queste aziende, che è riuscita a mantenersi competitiva nel tempo, passando da un ruolo di “outsider” con la prima Playstation a diventare un vero colosso. Tra la prima Playstation e la Playstation 2 è stata commercializzata la PSOne, una versione rivisitata del primo modello con alcune modifiche che ne hanno aumentato il successo.

La PSOne, formalmente identica alla prima generazione ma con alcune migliorie, ha incontrato un buon riscontro di vendite grazie al design più arrotondato e al software aggiornato. Tuttavia, quanto vale oggi questa console? Il suo valore attuale è sorprendente, considerando il fascino nostalgico che suscita nei collezionisti di videogiochi.

Sony ha una lunga storia nel settore della tecnologia, ma è con l’arrivo della Playstation che ha iniziato a rivoluzionare il mercato delle console, mettendo in difficoltà brand consolidati come Nintendo. Lanciata inizialmente in Giappone negli anni ’90 e successivamente in tutto il mondo nel 1995, la Playstation ha ottenuto un enorme successo di vendite. Anche se è stata sostituita dalla Playstation 2 nel 2000, nello stesso anno è stata introdotta la PSOne, una versione compatta con alcune modifiche estetiche e funzionali rispetto al modello originale.

Sul mercato dell’usato, la PSOne è valutata leggermente di più rispetto alla Playstation classica, principalmente per le sue caratteristiche migliorate e il design più accattivante. Anche se la pratica illegale di modificare la console per eseguire giochi non originali ha contribuito alla sua popolarità, una PSOne in buono stato può valere tra i 20 e i 40 euro senza accessori, mentre una console completa può superare i 60 euro. Per una PSOne in eccellente condizione, il prezzo può superare i 100 euro, arrivando anche a 180 euro per una console nuova mai utilizzata.

In conclusione, la PSOne conserva ancora oggi un grande valore per i collezionisti e gli appassionati di videogiochi, testimoniando il successo e l’importanza storica della prima console di Sony.

