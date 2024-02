chi sono, canzoni, FantaSanremo, concerti

I Negramaro, noto gruppo musicale italiano, parteciperanno al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Ricominciamo tutto”. La kermesse musicale, condotta per la quarta volta consecutiva da Amadeus, si svolgerà dal 6 al 10 febbraio presso il Teatro Ariston di Sanremo e sarà trasmessa su Rai Uno. La band è molto amata dal pubblico e ha già vinto il Premio Lunezia, oltre ad essere considerata una delle possibili scelte nel FantaSanremo.

I Negramaro sono un gruppo musicale che si è formato a Lecce, in Puglia, nel 1999. Da allora, i sei membri della band, Giuliano Sangiorgi (voce), Andrea Mariano (chitarra), Emanuele (Lele) Spedicato (chitarra), Andrea De Rocco (campionatore), Ermanno Carlà (basso) e Danilo Tasco (batteria), hanno condiviso l’attività per 25 anni, mostrando una grande affiatamento.

Il nome del gruppo, “Negramaro”, deriva dalla parola “negroamaro”, un vitigno di uva tipico della regione in cui si sono formati. La loro musica spazia dal pop-rock all’alternative rock e le loro canzoni sono caratterizzate da testi intensi e profondi. Il primo album della band, intitolato “Negramaro”, è stato pubblicato nel 2003, ma è stato con il secondo album, “000577”, che hanno ottenuto maggiore visibilità e successo. Altri album di successo includono “Mentre Tutto Scorre” (2005), “La finestra” (2007), “Casa 69” (2010), “Una storia semplice” (2012) e molti altri. Grazie a questi lavori, i Negramaro sono diventati uno dei gruppi musicali più popolari in Italia, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti.

Nonostante il loro successo, la band ha affrontato anche momenti di crisi e incomprensioni. Per un periodo di circa due anni, il gruppo si è sciolto temporaneamente e Giuliano Sangiorgi si è trasferito a New York. Tuttavia, dopo il periodo di pausa, la band ha deciso di riunirsi e riprendere la collaborazione. Nel settembre 2018, Lele Spedicato ha subito un’emorragia cerebrale, che ha costretto il gruppo a posticipare il loro tour. Tuttavia, nel marzo 2019, durante la prima data del tour, Spedicato ha fatto la sua apparizione sul palco durante l’esecuzione del brano “Cosa c’è dall’altra parte”, dedicato al loro amico.

Ora i Negramaro si preparano ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. La loro partecipazione al Festival è molto attesa dai fan e dai critici musicali. Il brano “Ricominciamo tutto” promette di essere un successo, come molte delle loro precedenti canzoni. La band ha dimostrato di avere una grande capacità di coinvolgere il pubblico e di trasmettere emozioni intense attraverso la loro musica.

Molti sono curiosi di scoprire quale sarà l’esibizione dei Negramaro a Sanremo, sicuramente uno dei momenti più attesi dell’intero Festival. La loro presenza conferma la grande importanza e il prestigio che il Festival di Sanremo ha nel panorama musicale italiano. I Negramaro hanno già dimostrato di essere artisti di talento e la loro partecipazione al Festival rappresenta un riconoscimento del loro lavoro e della loro carriera.

In conclusione, i Negramaro sono un gruppo musicale italiano molto amato dal pubblico. La loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Ricominciamo tutto” rappresenta un momento importante per la band e per i loro fan. La loro musica, che spazia dal pop-rock all’alternative rock, è caratterizzata da testi intensi e profondi. I Negramaro hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso della loro carriera e sono considerati uno dei gruppi musicali più popolari in Italia. La loro presenza al Festival di Sanremo conferma l’importanza e il prestigio dell’evento nel panorama musicale italiano. Non resta che attendere con ansia l’esibizione dei Negramaro sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e vedere come conquisteranno ancora una volta il pubblico con la loro musica.

