É sempre mezzogiorno | Ricetta frittata di mele in padella di Daniele Persegani

Il famoso chef e conduttore televisivo italiano, Daniele Persegani, ha ideato una nuova versione di un classico della cucina: la frittata di mele. Questo dolce particolare viene cotto direttamente in padella, rendendolo ancora più invitante.

Per preparare questa delizia, occorrono alcuni ingredienti semplici, tra cui tre mele, farina 00, farina di riso, uova, burro, latte, zucchero di canna, lievito per dolci, uvetta, limone, vaniglia e cannella. Inoltre, per accompagnare la frittata, è necessario preparare una salsa con zucchero semolato, burro, panna e sale.

La preparazione inizia facendo sciogliere una piccola quantità di burro in padella insieme allo zucchero di canna. Una volta ottenuto un composto omogeneo, si aggiungono le mele tagliate a dadini e si spolvera il tutto con un po’ di cannella. Si lascia rosolare per alcuni minuti, aggiungendo anche l’uvetta.

Nel frattempo, in una ciotola, si sbattono le uova con il burro fuso, le farine e il lievito per dolci. Si aggiunge il latte, la scorza grattugiata di limone e la vaniglia, mescolando bene il tutto. Questa pastella viene versata sulle mele nella padella e mescolata rapidamente con un cucchiaio, in modo da distribuire uniformemente gli ingredienti.

La frittata viene poi cotta a fuoco basso, come una normale frittata salata. A metà cottura, si gira la frittata e si prosegue la cottura per altri 4 minuti per lato, finché non risulta ben dorata.

Per quanto riguarda la salsa, si fa sciogliere lo zucchero nel burro fino a ottenere un colore ambrato. Successivamente, si aggiunge la panna e il sale, lasciando cuocere fino a ottenere una salsa densa e ambrata.

La frittata di mele in padella di Daniele Persegani è pronta per essere gustata. Si consiglia di servirla calda, accompagnata dalla salsa preparata in precedenza. Questa ricetta è solo una delle tante proposte da Daniele Persegani, che potete trovare nei video delle sue trasmissioni su RaiPlay.

È importante sottolineare che questo articolo non è il sito ufficiale delle trasmissioni televisive di cui riporto le ricette, come “É sempre mezzogiorno” o “Cotto e mangiato”. Questo articolo vuole essere solo un riepilogo dei procedimenti e degli ingredienti delle ricette più interessanti. Le immagini delle ricette sono prese dai siti ufficiali, dallo streaming o dai social dei programmi televisivi.

In conclusione, la frittata di mele in padella di Daniele Persegani è una ricetta originale e deliziosa che piacerà a tutti. Provate questa prelibatezza e lasciatevi sorprendere dal suo sapore unico. Buon appetito!

