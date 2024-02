età, canzone, Mare Fuori, Un Posto al Sole, fidanzato, Instagram

Clara Soncini è una giovane cantante molto famosa, che si è anche distinta in vari ruoli attoriali in produzioni popolari in Italia. La sua popolarità si è estesa anche al di fuori del mondo della musica, anche se questo rimane il suo campo principale. Clara ha iniziato a farsi conoscere a Sanremo Giovani 2023, dove ha vinto l’importante competizione, guadagnandosi così la possibilità di partecipare a Sanremo 2024 con il suo brano “Diamanti Grezzi”.

Clara è nata a Varese nel 1999, quindi ha attualmente 24 anni. È cresciuta principalmente a Travedona Monate, una piccola città nella provincia di Varese. È proprio in questo luogo che ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica, prendendo lezioni di canto e pianoforte. Inizialmente, Clara aveva anche pensato di intraprendere una carriera nel mondo della moda e ha iniziato a lavorare come modella durante l’adolescenza, mentre frequentava il liceo linguistico.

Durante il lockdown, poco dopo essersi trasferita a Milano dopo il diploma, Clara ha iniziato a cantare e ha ottenuto i suoi primi successi nel 2020. Ha iniziato a collaborare con il giovane cantante e autore Nicola Siciliano nel brano “Io e Te” e ha continuato a ottenere successi con singoli come “Freak”, “Ammirerò” e “Bilico”. La sua carriera musicale ha preso sempre più slancio e indipendenza. Nel frattempo, Clara ha anche ottenuto un ruolo nella popolare serie televisiva italiana “Mare Fuori” a partire dalla terza stagione, interpretando il personaggio di Crazy J, una giovane trapper che viene trasferita dall’immaginario edificio IPM di Milano a Napoli.

Il successo di Clara è cresciuto ulteriormente con il singolo “Origami all’alba”, che ha ottenuto il triplo disco di platino e ha dominato le classifiche per diverse settimane. Durante la primavera, ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Cicatrice” e pochi mesi dopo ha lanciato il brano “Boulevard”, dedicato a sua madre e a tutte le persone che hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto e supporto.

Nell’ottobre dello scorso anno, Clara è stata selezionata per partecipare alle audizioni di Sanremo Giovani 2023, dove si è distinta con il brano “Boulevard” e ha vinto la competizione. Questa vittoria le ha garantito l’accesso a Sanremo 2024 come uno dei cantanti BIG, diventando la seconda donna a vincere Sanremo Giovani dopo Arisa nel 2009.

Clara è molto seguita sui social media, ma al momento non ci sono informazioni disponibili su un suo fidanzato. La giovane artista è molto attiva su Instagram, dove condivide regolarmente foto e aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua carriera. I suoi fan possono seguirne le avventure e rimanere aggiornati sulle sue ultime novità attraverso i suoi profili social.

In conclusione, Clara Soncini è una giovane artista poliedrica che ha raggiunto una grande fama come cantante e attrice. La sua partecipazione a Sanremo Giovani 2023 e la sua vittoria le hanno aperto le porte a Sanremo 2024, confermando il suo talento e la sua promettente carriera nel mondo della musica. Con il suo stile pop influenzato da elementi rap e trap, Clara continua a conquistare il pubblico italiano e ad ampliare il suo seguito anche al di fuori del paese.

