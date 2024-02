età, moglie, figli, causa morte, patrimonio, dove vive

Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, è morto oggi, sabato 2 febbraio 2024, nella sua casa a Ginevra. A breve avrebbe compiuto 87 anni. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla Real Casa Savoia.

L’uomo è stato esiliato dopo il referendum del 2 giugno 1946, in cui gli italiani hanno scelto la Repubblica anziché la Monarchia. Da allora ha vissuto in Svizzera e si è spento a Ginevra. Vediamo chi era Vittorio Emanuele di Savoia e qualcosa in più sulla sua vita.

Vittorio Emanuele di Savoia è nato a Napoli il 12 febbraio 1937 ed è morto a Ginevra il 3 febbraio 2024, quasi 87 anni. Era il figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, e di Maria Josè. Alla sua nascita è stato acclamato come principe dell’Impero e ha ricevuto i titoli di principe di Napoli e principe di Piemonte dalla nonna. Il padre avrebbe dovuto abdicare per farlo salire al trono, ma la storia ha preso una piega diversa per lui.

Dopo il referendum del 1946 in cui gli italiani hanno scelto la Repubblica, è stato istituito un divieto per gli ex sovrani, i loro consorti e i discendenti maschi di Casa Savoia di entrare e soggiornare nel territorio nazionale. Per questo motivo, Vittorio Emanuele di Savoia ha vissuto in Svizzera e l’esilio è terminato nel 2002. Durante gli anni, è stato un intermediario finanziario.

La vita di Vittorio Emanuele di Savoia è stata segnata anche da alcuni scandali. Ad esempio, c’è stato uno scandalo legato alla morte di Dirk Hamer nel 1978. Ci fu una sparatoria intorno all’Isola di Cavallo a seguito del furto del gommone di Vittorio Emanuele. Si ipotizzava che lui avesse sparato e colpito alla gamba lo studente, che morì dopo una lunga agonia. Tuttavia, non ci sono mai state prove di ciò e negli anni successivi l’uomo è stato assolto da tutte le accuse. Ha anche affrontato altri scandali nel corso degli anni.

Dal punto di vista della vita privata, Vittorio Emanuele di Savoia ha sposato civilmente nel 1970 e religiosamente nel 1971 a Teheran Marina Doria. In precedenza era stato fidanzato con Dominique Claudel. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Emanuele Filiberto di Savoia, l’unico figlio nato da questo matrimonio. La sua vita privata ha spesso creato conflitti con il padre.

Vittorio Emanuele di Savoia è stato una figura importante nella storia d’Italia, essendo il figlio dell’ultimo re e avendo vissuto l’esilio in Svizzera per molti anni. Nonostante gli scandali che lo hanno coinvolto, ha continuato a svolgere il suo ruolo nella società come intermediario finanziario. La sua morte rappresenta la fine di un’era per la famiglia reale italiana e per il paese nel suo complesso. La sua vita e il suo contributo alla storia d’Italia saranno sicuramente ricordati.

