Nella nuova serie di Food Network “In cucina con Luca Pappagallo”, lo chef poliedrico Luca Pappagallo ha condiviso la ricetta di un dolce veloce ma delizioso: le castagnole. Questo antico dolce tradizionale italiano è perfetto per il periodo di Carnevale, ma può essere gustato tutto l’anno.

La ricetta richiede pochi ingredienti e il procedimento è abbastanza semplice. Gli ingredienti necessari sono: farina 00, uova, zucchero semolato, burro, lievito per dolci, scorza di limone e arancia, liquore all’anice, un pizzico di sale e olio per friggere.

Per preparare le castagnole, iniziamo mescolando il latte a temperatura ambiente, l’uovo intero e lo zucchero in una ciotola. Questo composto può essere amalgamato con una frusta manuale. Aggiungiamo poi l’olio e gli aromi, ovvero la scorza grattugiata di un limone e un’arancia, e un cucchiaio di liquore all’anice. Successivamente, incorporiamo la farina setacciata insieme al lievito per dolci, mescolando fino ad ottenere un composto morbido e senza grumi. Copriamo la ciotola con la pellicola trasparente e lasciamo riposare l’impasto per 20 minuti.

A questo punto, trasferiamo l’impasto in una sacca da pasticcere con una bocchetta liscia. Scaldiamo una pentola d’olio a circa 170°C e “spremiamo” l’impasto direttamente nell’olio caldo, facendo cadere dei tocchetti di circa 1 cm. Possiamo anche formare delle piccole quenelle di impasto usando due cucchiaini. Lasciamo friggere le castagnole fino a doratura uniforme, mescolando di tanto in tanto. Una volta pronte, scoliamo le castagnole dall’olio e le adagiamo su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Dopo averle lasciate raffreddare, le castagnole sono pronte per essere gustate!

Questi dolcetti golosi si sciolgono in bocca e sono perfetti per una merenda o per concludere un pasto in modo dolce. Possiamo servirle semplicemente spolverate con dello zucchero a velo oppure farcite con crema pasticcera, cioccolato fuso o marmellata, per renderle ancora più gustose e golose.

La ricetta di Luca Pappagallo è stata tratta dalle nuove puntate della serie “In cucina con Luca Pappagallo” su Food Network. È importante ricordare che questo articolo non è il blog o il sito ufficiale delle trasmissioni, ma ha lo scopo di riportare gli ingredienti e il procedimento delle ricette più interessanti.

Le immagini delle ricette possono essere trovate sui siti ufficiali e sui canali di streaming e social dei programmi, come ad esempio su RaiPlay o su Discovery+. Quindi, se volete vedere le immagini dettagliate di come preparare le castagnole, potete visitare questi siti.

Infine, vi invitiamo a provare voi stessi a preparare le castagnole seguendo la ricetta di Luca Pappagallo e a deliziarvi con questo dolce tradizionale italiano. Buon appetito!

Continua a leggere su MediaTurkey: In cucina con Luca Pappagallo