Irama a Sanremo: età, vita privata, carriera, fidanzata

Irama, il famoso cantautore e rapper italiano, sarà presente al prossimo Festival di Sanremo, che avrà inizio tra pochi giorni. Oggi esploreremo ulteriormente la sua vita e la sua carriera.

Irama, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, è nato e cresciuto a Carrara il 20 dicembre 1995, quindi ha attualmente 26 anni. Fin da giovane ha dimostrato interesse per la musica, in particolare per gli artisti come Francesco Guccini e Fabrizio De André, ma col tempo si è avvicinato sempre di più all’hip hop.

Nel 2018, il cantante è stato fotografato in compagnia dell’ex pretendente di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. Successivamente, la stessa De Lellis ha confermato la loro relazione. Tuttavia, l’anno successivo, Irama ha annunciato su Instagram la fine della loro storia. Attualmente, il noto cantante ha una relazione con la modella greca Victoria Stella Doritou. Il suo nome d’arte, Irama, è un anagramma del suo secondo nome, Maria, e significa “ritmo” in lingua malese.

La carriera di Irama è iniziata con alcune collaborazioni nel 2014 e nel 2015, tra cui quella con Benji e Fede nel brano “Fino a Farmi Male”. Successivamente, ha stretto un legame artistico con Giulio Nenna, noto autore e produttore dei Milano. Questa collaborazione è stata molto fruttuosa e ha portato alla fusione dei mondi musicali di Irama, fatto di cantautori e rap, e di Nenna, più orientato verso il pop mediterraneo.

Da questa collaborazione è nato il brano “Cosa Resterà”, che nel 2015 ha permesso a Irama di vincere la sezione Sanremo Giovani e di guadagnarsi un posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte. Nonostante abbia terminato al settimo posto, questa esperienza gli ha dato l’opportunità di pubblicare il suo primo album, intitolato “Irama”, per Warner Music Italia.

La svolta nella carriera di Irama è avvenuta nel 2018 grazie alla sua partecipazione e alla vittoria alla diciassettesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”. Successivamente, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, nel 2019 con la canzone “La ragazza con il cuore di latta” e nel 2021 con “La genesi del tuo colore”.

Inoltre, è stato il vincitore di “Amici Speciali”, uno spin-off di “Amici di Maria De Filippi” dedicato alla raccolta fondi per l’emergenza COVID-19. Ha ottenuto 30 dischi di platino e 3 dischi d’oro. Il suo album di maggior successo è stato “Plume”, che ha raggiunto il triplo platino.

Nel 2022, Irama parteciperà nuovamente al Festival di Sanremo con il brano “Ovunque sarai”. Quest’anno, sarà ancora una volta un concorrente di spicco del Festival di Sanremo con una nuova e bellissima canzone.

In conclusione, Irama è un talentuoso cantautore e rapper italiano che si è affermato nel panorama musicale grazie alle sue abilità e alla sua passione per la musica. La sua partecipazione al Festival di Sanremo e i suoi numerosi successi discografici dimostrano il suo talento e il suo impegno nel settore musicale. Siamo certi che continuerà a stupire il pubblico con la sua musica coinvolgente e le sue performance emozionanti.

