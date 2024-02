La ricetta della torta cioccolatino di Benedetta Parodi | Video

La torta cioccolatino è un dessert molto semplice ma incredibilmente gustoso che piace a tutti coloro che amano il cioccolato. Questa deliziosa ricetta, creata da Benedetta Parodi, riprende la versione classica di questa celebre torta.

Gli ingredienti necessari per preparare la torta cioccolatino sono pochi ma di grande importanza per ottenere un risultato perfetto. Avrete bisogno di 100 grammi di cioccolato fondente, 100 grammi di burro, 100 grammi di zucchero, 2 uova, 2 cucchiai di farina 00 e un pizzico di sale.

La preparazione di questa golosa torta è molto semplice e richiede pochi passaggi. Per iniziare, dovrete sciogliere il burro a bagnomaria. Una volta fuso, aggiungete lo zucchero semolato e il cioccolato fondente a pezzi. Mescolate bene fino ad ottenere una miscela liscia e omogenea.

A questo punto, togliete il composto dal bagnomaria e unite i tuorli delle uova. Mescolate bene fino a quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati. Successivamente, aggiungete un paio di cucchiai di farina setacciata e mescolate ancora una volta.

A parte, montate gli albumi delle uova a neve, aggiungendo un pizzico di sale per renderli ancora più stabili. Una volta montati a neve, incorporateli delicatamente al composto di cioccolato e burro, mescolando con movimenti dolci e circolari dal basso verso l’alto.

Trasferite il composto ottenuto in una tortiera da 18-20 cm o in stampi monoporzione, distribuendolo in modo uniforme. Cuocete la torta in forno preriscaldato e statico a 180°C per circa 20 minuti, controllando sempre la cottura con uno stecchino.

Una volta cotta, la torta cioccolatino sarà soffice e golosa, pronta per conquistare tutti gli amanti del cioccolato. Potrete servirla come dessert dopo un pasto o come dolce per una merenda golosa.

La torta cioccolatino è un dolce molto versatile, che potrete personalizzare a vostro piacimento. Potrete arricchirla con una ganache al cioccolato o con una glassa lucida per renderla ancora più golosa e irresistibile.

Questa deliziosa torta è perfetta per ogni occasione, che sia un compleanno, una festa o semplicemente per coccolarsi con un dolce davvero speciale. La sua consistenza soffice e il suo intenso sapore di cioccolato la rendono adatta a tutti i palati, grandi e piccini.

In conclusione, la torta cioccolatino è un dolce semplice ma estremamente gustoso, che piace a tutti gli amanti del cioccolato. La sua preparazione è facile e veloce, e il risultato è una torta soffice e golosa che conquisterà tutti coloro che avranno la fortuna di assaggiarla. Non vi resta che provare questa deliziosa ricetta e lasciarvi conquistare dal suo sapore irresistibile.

