numeri usciti, ritardatari e JackPot

Il gioco del Lotto, noto anche semplicemente come Lotto, è un gioco d’azzardo in cui vengono estratti cinque numeri compresi tra 1 e 90. La probabilità di vincita non è equa, poiché la somma di denaro vinta non è proporzionata alla probabilità di vincita. La gestione del gioco è affidata all’Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre la raccolta delle giocate e i pagamenti delle vincite sono concessi a Lottomatica.

Il Lotto prevede tre estrazioni settimanali, che avvengono di martedì, giovedì e sabato a partire dalle ore 20. Le estrazioni si svolgono in undici ruote, che corrispondono alle città di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e la ruota Nazionale.

In passato, prima del 16 giugno 2009, le estrazioni venivano fatte contemporaneamente in tutte le dieci città, con l’aggiunta dell’estrazione Nazionale a Roma. Dopo tale data, le estrazioni sono state suddivise tra Roma, Milano e Napoli, in base alle ruote corrispondenti a ciascuna città.

Nel gioco del Lotto è possibile scommettere sui numeri estratti su una o più ruote, oppure su tutte le ruote. Si possono fare diverse tipologie di giocata, come l’ambata o l’estratto semplice, che consiste nell’indovinare un solo numero e la sua posizione di estrazione. Si può scegliere anche l’ambo, il terno, la quaterna e la cinquina, che corrispondono rispettivamente a due, tre, quattro e cinque numeri indovinati. È inoltre possibile giocare fino a 10 numeri sulla stessa scheda. La vincita dipende dalla tipologia di giocata, dai numeri indovinati e dalla quantità di numeri messi in gioco.

Nella giocata del Lotto del 3 febbraio 2024, sono stati estratti i numeri vincenti per le undici ruote, compresa quella Nazionale. I numeri estratti sono stati comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché da Igt.

In conclusione, il gioco del Lotto è un gioco d’azzardo che prevede l’estrazione di cinque numeri tra 1 e 90. La gestione del gioco è affidata all’Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, mentre la raccolta delle giocate e i pagamenti delle vincite sono concessi a Lottomatica. Le estrazioni avvengono tre volte a settimana, nelle undici ruote corrispondenti alle diverse città. È possibile scommettere su diverse tipologie di giocata e il montepremi dipende dalla tipologia di giocata, dai numeri indovinati e dalla quantità di numeri messi in gioco.

Continua a leggere su MediaTurkey: numeri usciti, ritardatari e JackPot