Ruggiero del Vecchio chi è: il pensionato di Viva Rai 2 con Fiorello

Ruggiero Del Vecchio, un simpatico pensionato di 83 anni, è diventato una presenza fissa nel programma mattutino di Rai 2, Viva Rai 2!, grazie alla sua collaborazione con Fiorello. Quest’ultimo, infatti, ha completamente cambiato la vita di Ruggiero, sia dal punto di vista professionale che personale. I due si sono conosciuti casualmente in un bar, dove hanno iniziato a parlare e Fiorello è stato conquistato dalla canzone “Na gita a li castelli” cantata da Ruggiero. Da quel momento, Ruggiero è diventato una figura di famiglia per Fiorello e i due hanno iniziato a lavorare insieme, diventando protagonisti di Edicola Fiore e continuando la loro collaborazione nel tempo.

Ruggiero Del Vecchio, originario di Margherita di Savoia, ha iniziato a lavorare come sarto sin da piccolo, a soli 12 anni. Grazie al suo lavoro, è riuscito ad ottenere molte soddisfazioni, come comprare un negozio e un appartamento. Era un lavoratore instancabile, iniziando la sua giornata alle 4 del mattino e terminando alle 10 di sera. Purtroppo, la morte della moglie e alcuni problemi personali lo hanno portato a chiudere il suo negozio.

Nonostante le difficoltà, Ruggiero continua ad alzarsi presto ogni mattina per raggiungere il set del programma Viva Rai 2! e regalare un sorriso agli spettatori che lo seguono con entusiasmo. La sua presenza nel programma è diventata ormai un motivo di gioia per il pubblico, che spesso lo ferma per una foto o un abbraccio.

La storia di Ruggiero Del Vecchio dimostra come un incontro causale possa cambiare completamente la vita di una persona. Grazie a Fiorello, Ruggiero ha trovato non solo un collaboratore professionale, ma anche un grande amico. La loro collaborazione dura ormai da dieci anni e continua a regalare grandi momenti di divertimento ai telespettatori.

Ruggiero, nonostante la sua età, dimostra ancora una grande passione per il mondo dello spettacolo e una grande energia nel suo lavoro. La sua presenza in Viva Rai 2! è diventata un punto fermo del programma e il pubblico non può fare a meno di apprezzare la sua simpatia e il suo entusiasmo.

La storia di Ruggiero Del Vecchio è un esempio di come sia possibile reinventarsi e trovare una nuova passione anche in età avanzata. Nonostante gli ostacoli e i momenti difficili che ha affrontato nella sua vita, Ruggiero ha dimostrato una grande determinazione nel perseguire i suoi sogni e nel continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

La sua storia è un incoraggiamento per tutti coloro che si trovano in una fase di transizione o che pensano di essere troppo vecchi per inseguire i propri sogni. Ruggiero ha dimostrato che l’età è solo un numero e che la passione e l’entusiasmo possono superare qualsiasi ostacolo.

In conclusione, Ruggiero Del Vecchio è diventato una figura molto amata dal pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Viva Rai 2! insieme a Fiorello. La sua storia è un esempio di come una persona possa trovare una nuova passione e realizzarsi anche in età avanzata. La sua presenza nel programma porta gioia e divertimento agli spettatori e dimostra che non c’è mai un’età limite per inseguire i propri sogni.

