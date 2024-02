Anticipazioni La Promessa 1 Marzo 2024: arriva la fine per Jana

Nel prossimo episodio de La Promessa, in onda venerdì 1 Marzo, Jana verrà colta da uno shock totale alla notizia della gravidanza di Jimena. La giovane cameriera non riuscirà ad accettare la realtà di quanto sia accaduto e sarà travolta da una crisi emotiva che si tradurrà in un pianto inarrestabile. La notizia si diffonderà rapidamente nella tenuta, portando gioia alla famiglia Lujàn ma tormento a Manuel, che si troverà a combattere con i suoi sentimenti contrastanti. Manuel si renderà conto di non poter più allontanarsi dalla donna che non ama, creando ulteriore angoscia per Jana che sarà inevitabilmente coinvolta e soffrirà molto per la situazione.

Quando Jana scoprirà che il suo amato sta per diventare padre, crollerà emotivamente e il suo pianto disperato sarà inevitabile. Non potendo confessare la vera ragione della sua tristezza, Jana si troverà in una situazione emotiva difficile da gestire. Nel frattempo, Martina affronterà una situazione complessa quando Beatriz cercherà vendetta intralciando la sua relazione con il cugino di Catalina. Martina dovrà restare nell’ombra senza poter agire direttamente, aggiungendo ulteriori complicazioni alla sua vita.

Simona e Candela organizzeranno l’arrivo di un nuovo insegnante per la tenuta, Don Carlos, mantenendo però segreto il fatto che Simona lo conosce già. Simona farà di tutto per mantenere la confidenzialità del suo rapporto con Don Carlos, convincendo Candela a lasciare temporaneamente l’aula per poter parlare con lui privatamente. Questo stratagemma le permetterà di gestire la situazione con discrezione e mantenere il segreto al sicuro da sguardi indiscreti.

La trama de La Promessa si arricchisce quindi di nuovi colpi di scena e intrecci emotivi, con personaggi alle prese con segreti, vendette e rivelazioni inaspettate. La gravidanza di Jimena porterà sconvolgimento nella vita di Jana e Manuel, mentre Martina dovrà affrontare le conseguenze della vendetta di Beatriz. Simona e Candela dovranno mantenere il segreto su Don Carlos, aggiungendo un altro strato di mistero alla storia. Non resta che aspettare il prossimo episodio per scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti e quali saranno le nuove sorprese che li attendono.

Continua a leggere su Notizie Oggi 24: Anticipazioni La Promessa 1 Marzo 2024: arriva la fine per Jana Notizie Oggi 24