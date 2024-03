Anticipazioni La Promessa 14 Maro 2024: una persona da tenere d’occhio

Nella prossima puntata della soap “La Promessa”, in onda domani 14 Marzo 2024, Simona sarà preoccupata del fatto che Candela possa sviluppare dei sentimenti per Don Carlos, temendo che l’amica possa scoprire il suo segreto più profondo. Le due protagoniste hanno condotto un’indagine su Don Carlos sospettando che dietro la sua facciata tranquilla si nascondesse qualcosa di più oscuro. Scopriranno che il benefattore segreto di Don Carlos è Don Romulo, il maggiordomo della tenuta, il quale dimostrerà una generosità e un legame profondo con le due amiche.

Le tensioni e i segreti continuano a turbare la tranquillità delle protagoniste, in particolare Simona che teme che Candela possa avvicinarsi troppo a Don Carlos e scoprire il legame pregresso tra loro. Simona è determinata a proteggere il segreto e a evitare che Candela venga coinvolta con un uomo che nasconde una verità così delicata su di lei. Nel frattempo, Simona è determinata a mantenere nascosto il fatto che Don Carlos sia il vero autore delle lettere che finge siano scritte dai suoi presunti figli. Questo per proteggere Candela e i suoi figli dall’uomo responsabile dell’assassinio del marito di Candela, garantendo loro un ambiente sicuro e confortevole lontano da qualsiasi minaccia.

Le anticipazioni della puntata del 14 Marzo rivelano che Simona è giunta ad una conclusione importante: è disposta a tutto pur di proteggere l’amica Candela e i suoi figli. Il grande sacrificio che ha fatto, affidando i suoi figli alla custodia di una cugina per potersi concentrare sull’assistenza a Candela, dimostra la sua determinazione nel proteggere coloro che ama. Simona desidera che Candela possa trovare la felicità e rifarsi una vita, ma al contempo è risoluta nel mantenere al sicuro il segreto che li lega, per evitare che l’amica venga coinvolta in situazioni pericolose.

Le tensioni e i segreti continueranno a tenere col fiato sospeso i telespettatori, mentre nuovi scenari si aprono con la rivelazione del benefattore segreto di Don Carlos e le conseguenze che questa scoperta porterà nella vita delle protagoniste. La soap “La Promessa” promette emozioni forti e colpi di scena nella prossima puntata, che non mancherà di tenere incollati allo schermo i suoi appassionati fan.

