Anticipazioni La Promessa 15 Febbraio 2024: il panico incombe per Lorenzo

Le anticipazioni della prossima puntata della Promessa, che andrà in onda domani 15 febbraio, svelano nuovi sviluppi nella storia. Nel prossimo episodio, Lorenzo sarà determinato a scoprire chi lo ha colto in atteggiamenti intimi con Elisa per evitare conseguenze spiacevoli. Il capitano deciderà di concentrarsi sul personale di servizio nella speranza di trovare indizi cruciali. Tuttavia, tutti i domestici interpellati negheranno di aver visto qualcosa, lasciando Lorenzo con il dubbio se stiano dicendo la verità o mentendo.

Nel frattempo, Cruz si aspetterà il sostegno di Lorenzo, ma rimarrà delusa. La marchesa aveva pianificato di eliminare fisicamente Elisa per poter ottenere la parte d’eredità lasciata dal defunto barone. Tuttavia, Lorenzo aveva un piano diverso e stava segretamente cospirando con Cruz per neutralizzarla. Mentre faceva credere a Cruz di appoggiare il suo piano di avvelenare Elisa, Lorenzo stava lavorando con la moglie di Alonso per sconfiggerla.

Alla fine, Lorenzo ed Elisa raggiungeranno il loro obiettivo e faranno in modo che Cruz perda completamente la ragione. La marchesa, arrivata al limite della sopportazione, attaccherà fisicamente Elisa, cercando addirittura di soffocarla. In un momento di tensione, Elisa proporrà a Cruz un accordo: avrebbe evitato di denunciarla a patto che accettasse di essere ricoverata in una casa di cura. Con Cruz lontana, la coppia formata da Elisa e Lorenzo festeggerà la vittoria, mantenendo segreta la loro relazione e navigando con cautela tra le complicate dinamiche familiari.

Tuttavia, Lorenzo e Elisa dovranno affrontare un nuovo ostacolo. Temendo che la rivelazione della loro relazione possa compromettere il loro piano di acquisire il patrimonio dei de Lujan, i due saranno preoccupati quando sembrerà che qualcuno li abbia colti in un momento intimo con un bacio appassionato. Questo li spingerà a intensificare gli sforzi per individuare l’intruso e neutralizzare la minaccia. Lorenzo inizierà a condurre indagini approfondite tra il personale di servizio, ma finora tutti i domestici interpellati negheranno qualsiasi conoscenza o avvistamento della situazione compromettente tra i due amanti.

In conclusione, la prossima puntata della Promessa promette nuovi colpi di scena e tensione. Lorenzo continuerà la sua indagine per scoprire chi lo ha colto in atteggiamenti intimi con Elisa, mentre Cruz si renderà conto che Lorenzo stava giocando un doppio gioco. Nel frattempo, la coppia formata da Elisa e Lorenzo celebrerà la loro vittoria, mantenendo segreta la loro relazione amorosa e affrontando nuove sfide. La storia si fa sempre più intricata e i protagonisti saranno costretti a fare scelte difficili per proteggere i loro segreti e raggiungere i loro obiettivi.

