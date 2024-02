Anticipazioni La Promessa 20 Febbraio 2024: nuovi risvolti

Nella prossima puntata della soap “La Promessa”, in onda domani 20 Febbraio 2024, Martina cercherà di gestire la situazione con Beatriz, la nuova arrivata che sembra creare tensioni intorno a lei. Martina spera che Beatriz accetti il suo perdono e smetta di metterla in cattiva luce. Nel frattempo, Catalina rimarrà sorpresa quando Don Lorenzo elogierà pubblicamente le sue doti gestionali a tavola, suscitando sospetti nella ragazza. Lope vivrà una crescente crisi a causa degli eventi con Maria e Salvador, trovandosi in mezzo a un clima di freddezza. Jana interverrà per cercare di aiutarlo durante questo momento difficile.

Martina è pervasa dalla paura da quando Beatriz è giunta alla tenuta. Temendo che la sua rivale possa rivelare eventi accaduti a Madrid e il reale motivo dietro la sua partenza dai genitori, Martina cerca di persuadere Beatriz a desistere dal metterla in cattiva luce. Tuttavia, Beatriz è determinata a infliggerle dolore e respinge ogni supplica. Martina dovrà affrontare le conseguenze dei suoi errori o riuscirà a evitare che il passato venga alla luce.

Don Lorenzo è preoccupato e desidera scoprire chi potrebbe avergli sorpreso insieme ad Elisa in momenti intimi, temendo le conseguenze se la sua relazione clandestina dovesse venire alla luce. Il conte mette in atto una strategia per individuare il possibile intruso, considerando di avvicinarsi a Catalina. Catalina si trova a dubitare delle reali intenzioni del padre di Curro, incapace di accettare che possa aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti. La trama si complica e il dubbio di Catalina aumenta, lasciando intravedere possibili sviluppi intriganti.

Durante un pranzo, Lorenzo elogia apertamente le doti gestionali di Catalina, sconvolgendo la giovane. Catalina inizia a dubitare delle intenzioni del padre di Curro, non riuscendo ad accettare che possa aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti. La trama si complica ulteriormente, lasciando intravedere possibili sviluppi intriganti.

Lope, contro la sua volontà, confessa la verità e affronta le conseguenze dolorose: una frattura si apre con Maria, proprio come temeva. Nonostante Maria inizi a dubitare dei suoi sentimenti per Salvador, per Lope non è ancora giunto il momento di godere di una rivincita. Al contrario, è intrappolato in una sensazione di delusione e amarezza, abbracciando il suo dolore. Jana si impegna a sollevare il morale di Lope, cercando di aiutarlo a superare questa difficile situazione con la sua amica. La trama si dipana attraverso le emozioni contrastanti dei personaggi, promettendo ulteriori sviluppi e colpi di scena.

