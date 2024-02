Anticipazioni La Promessa 22 Febbraio 2024: una scusa non basta…

In vista della prossima puntata de La Promessa, in onda domani 22 Febbraio 2024, Martina si troverà a dover affrontare una situazione delicata con Beatriz. La giovane cercherà disperatamente di convincere la sua avversaria a non rovinarle la vita, implorandola di perdonarla e di lasciar perdere quanto accaduto. Tuttavia, Beatriz sembrerà determinata a infliggere a Martina tutto il dolore possibile, senza concederle alcuna pietà.

Martina sarà pervasa dalla paura sin dal momento in cui Beatriz farà il suo ingresso alla tenuta, temendo che la verità su quanto è accaduto tra di loro venga alla luce. La giovane cercherà in tutti i modi di evitare il peggio e di fermare la sua nemica, ma i suoi tentativi di chiedere perdono sembreranno cadere nel vuoto. Beatriz sembrerà più vendicativa che mai, determinata a distruggere la vita di Martina e a ottenere la sua rivincita.

Nel frattempo, Catalina si troverà in uno stato d’animo tumultuoso a causa di Lorenzo, sospettando che il conte possa avere secondi fini dietro i suoi elogi. Dopo aver discusso con Manuel e condiviso le sue paure con suo padre, Catalina si sentirà spinta a vigilare attentamente sul comportamento del cognato, convinta che ci sia qualcosa di losco dietro le sue azioni.

Don Alonso, su proposta di Don Romulo, deciderà di prendere provvedimenti riguardo all’istruzione di Simona e Candela, accogliendo il maestro Orengo alla tenuta. Le due cuoche si mostreranno entusiaste all’idea di arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso le lezioni del nuovo insegnante, ma resta da vedere se il maestro riuscirà a gestire efficacemente le due personalità così vivaci e determinate. Sarà in grado di mantenere il loro interesse e disciplinare il loro impegno per garantire un percorso educativo fruttuoso per entrambe?

Le anticipazioni della prossima puntata de La Promessa promettono colpi di scena e tensione, con Martina che si troverà a dover affrontare le conseguenze delle proprie azioni e Catalina che cercherà di proteggere se stessa e la sua famiglia da eventuali inganni. Resta da vedere come si evolveranno le vicende dei personaggi e se riusciranno a superare le sfide che li attendono.

