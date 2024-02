Anticipazioni La Promessa 23 Febbraio 2024: tempo di confessioni

La prossima puntata de La Promessa, in onda domani venerdì 23 Febbraio, promette emozioni forti e rivelazioni sorprendenti. Teresa sarà testimone della fragilità di Petra, la quale confiderà alla cameriera il motivo profondo del suo legame con Cruz. Nel frattempo, Catalina cercherà di capire le intenzioni di Don Lorenzo, il quale si aprirà con Elisa e spiegherà i suoi complimenti verso Catalina come un modo per mantenere un rapporto positivo con i marchesi.

Petra, relegata a una posizione di cameriera dopo l’incarcerazione di Cruz, si scontra con Pia, la governante della tenuta, che spera nel ritorno della marchesa per riprendere il controllo. Tuttavia, Petra trova conforto in Teresa e confessa a quest’ultima il motivo del legame con Cruz, rivelando un segreto profondo. Nel frattempo, Catalina è sospettosa del repentino cambiamento di atteggiamento di Don Lorenzo e decide di indagare per scoprire cosa si cela dietro le sue azioni, con l’aiuto di Don Alonso.

Don Lorenzo, sorpreso in un bacio con Elisa, si trova in una situazione critica e decide di passare all’attacco. Cerca di individuare la spia che lo ha visto e di mantenere il controllo su La Promessa, guadagnandosi la fiducia dei marchesi. Rivela a Elisa di aver elogiato Catalina per ottenere il loro sostegno e cercare di evitare le conseguenze del suo comportamento. Tuttavia, Catalina ha già sospetti su Don Lorenzo e potrebbe mettere in pericolo i suoi piani.

La tensione e le intrighi si intensificano nella prossima puntata de La Promessa, con i personaggi alle prese con segreti, rivelazioni e manipolazioni. Petra e Teresa sviluppano un legame inaspettato, mentre Catalina e Don Lorenzo si confrontano in una lotta di potere. Con il rischio di essere scoperto sempre più vicino, Don Lorenzo cerca di salvare la sua reputazione e mantenere il controllo sulla situazione, ma i suoi piani potrebbero essere compromessi dai sospetti di Catalina.

La prossima puntata de La Promessa promette emozioni intense e colpi di scena, con i personaggi principali alle prese con conflitti interni ed esterni. Petra, Teresa, Catalina e Don Lorenzo si trovano in una situazione critica, dove i segreti e le bugie rischiano di venire alla luce e mettere in pericolo tutto ciò per cui hanno lavorato. Con il destino dei personaggi in bilico, la prossima puntata sarà decisiva per il futuro di La Promessa e dei suoi protagonisti.

