Anticipazioni La promessa 8 Febbraio 2024: il cuore spezzato di Maria

Nell’episodio della soap “La Promessa” in onda domani 8 Febbraio 2024 su Rai 1, vedremo come Maria Fernandez non riuscirà ad accettare il rifiuto di Salvador. Nonostante tutti i suoi sforzi, inclusa l’organizzazione di una festa in suo onore, Maria non riuscirà a convincere il suo fidanzato a sposarla. Questo rifiuto spezzerà il cuore della povera Maria, che fino alla fine ha mantenuto la speranza che Salvador tornasse da lei. Mai avrebbe immaginato che il suo sogno si sarebbe trasformato in un incubo.

Durante questo momento difficile per Maria, Petra, la sua collega, approfitterà della sua vulnerabilità per rivolgerle delle cattiverie gratuite. Petra, che già prima del ritorno di Salvador aveva preso di mira Maria, continuerà a nuocerle, manifestando tutto il suo malcontento e sottolineando il suo destino infausto.

Nel frattempo, Mauro e don Romulo sono giunti alla decisione di interrompere le lezioni destinate a Candela e Simona, ma si trovano in una situazione difficile per comunicarlo. Inizialmente, le due donne avevano chiesto il loro supporto per accrescere il loro livello culturale. Tuttavia, ora gli insegnanti stanno cercando un modo delicato per comunicare la loro scelta di concludere questo percorso educativo, considerando la complessità della situazione.

Prima di vedere il nuovo episodio, facciamo un breve riassunto di cosa è successo nell’episodio precedente. Don Romulo si è aperto con Pia, rivelando che ha capito che lei ha vissuto un’esperienza traumatica di violenza. Con grande empatia, le assicura che può contare su di lui. Nel frattempo, Elisa si confida con don Romulo, dicendogli che ha raggiunto una pace interiore tale da perdonare Cruz per gli errori del passato. Con serenità, dichiara anche la sua intenzione di abbandonare la Promessa insieme al capitano non appena sarà risolta la complessa questione del testamento. La conversazione tra i due evidenzia la maturità dei personaggi e la loro volontà di affrontare insieme il futuro.

