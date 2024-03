Anticipazioni settimanali La Promessa: dal 4 all’8 Marzo 2024

La settimana dal 4 all’8 Marzo 2024 si prospetta piena di avvenimenti intriganti nella serie televisiva La Promessa. Le anticipazioni rivelano che Lorenzo cercherà con tutte le sue forze di ottenere da Curro informazioni su un segreto che potrebbe sconvolgere le vite dei protagonisti. Nel frattempo, Simona e Candela scopriranno che il maestro Don Carlos ha un reddito molto più elevato di quanto dichiari, spingendole a indagare sulle fonti di queste entrate extra.

Nella puntata del 6 Marzo, Martina si troverà costretta a cedere al ricatto di Beatriz, organizzando un picnic per lei e Curro, mentre Maria e le sue amiche cercheranno di replicare un abito da sposa lussuoso senza spendere una fortuna. Nel frattempo, Pia condividerà con Jana una scoperta sorprendente su Elisa, mettendo in discussione la sua presunta colpevolezza in un avvelenamento.

Infine, nella puntata dell’8 Marzo, Manuel si troverà ad affrontare una decisione cruciale riguardo a una proposta di lavoro in Italia, mentre si prepara a diventare padre. La complessità delle sue responsabilità future lo porterà a riflettere attentamente prima di prendere una decisione che influenzerà il suo futuro e quello della sua famiglia.

In sintesi, la serie La Promessa promette una settimana intensa e piena di colpi di scena, con i personaggi alle prese con segreti, ricatti e scelte che potrebbero cambiare il corso delle loro vite. Le anticipazioni lasciano intravedere un intreccio avvincente che terrà gli spettatori con il fiato sospeso, in attesa di scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti.

