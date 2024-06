Migliori Hotel con SPA a Brescia: ecco dove dormire

Con l’arrivo della bella stagione, trovare il modo di rilassarsi per chi vive in città è qualcosa di importante. Scopriamo quindi quali sono i migliori hotel con SPA a Brescia.

Una volta che si è scelto il posto in cui mangiare a Brescia e che quindi si è trovata la soluzione giusta, adesso resta un secondo step altrettanto importante, che per nessuna ragione va sottovalutato. Il luogo in cui alloggiare che magari al suo interno possa anche comprendere la SPA.

Partiamo da un presupposto, Brescia è il secondo comune più popoloso della Lombardia dopo Milano, da sempre è soprannominato la Leonessa, un nome che in origine le era stato dato per il forte attaccamento e devozione verso la Repubblica di Venezia, a i tempi era stato proprio il Senato Veneziano a proclamare Brescia: Leonessa e degna sposa del Leone.

Ma torniamo al nostro argomento principale, quali sono i migliori hotel che all’interno hanno anche la SPA e che si trovano a Brescia? Scopriamolo.

Hotel La Fiorita: ci troviamo a Limone sul Garda, si tratta di un hotel a conduzione familiare con un ampio giardino e con una distanza di 100 metri dal lago e dalla spiaggia e a 600 metri dal centro della cittadina in provincia di Brescia. Tra i servizi che offre l’albergo: reception, sala da pranzo che serve la colazione a buffet e cena con salad bar. Ovviamente all’interno ci sta anche una deliziosa SPA.

Per quello che concerne il cibo, tutto è preparato dallo chef de cuisine che è poi anche un membro della famiglia. All’interno è possibile trovare anche il bar con la tv satellitare, una piscina con ombrelloni e sedie sdraio, un tavolo da ping pong e parcheggio privato. La Domenica viene servita solo la colazione.

Grand Hotel Terme: in questo caso ci spostiamo a Sirmione, sempre in provincia di Brescia. E’ un albergo storico e davvero prestigioso che è composto da ampie camere, suite, il ristorante l’Orangerie e ancora: un giardino attrezzato e poi un pontile per fare le escursioni che da direttamente sul Lago di Garda e anche una piscina termale che è collegata alla Sala Relax, la stessa che poi porta direttamente ai piani delle camere con l’ascensore.

Per quello che concerne la SPA, gli ospiti potranno godere di una spa castello con una minipiscina Jacuzzi, sauna finlandese, bagno di vapore, cascata di ghiaccio, docce sensoriali e una zona relax vista lago, ma ancora: una piccola palestra e una piscina termale esterna con idromassaggi e lettini che gli ospiti possono usare in modo gratuito.

Hotel Acquaviva del Garda: per finire Desenzano del Garda, cittadina in cui è possibile trovare l’hotel Acquaviva del Garda composto non solo da una SPA, ma anche da un ambiente moderno, con arredi tutti di design e una vista sul lago. Mentre per quello che concerne l’interno anche: sauna, bagno turco, sala fitness, cabine dedicate ai trattamenti e una piscina interna riscaldata.

La parte esterna è composta da un parco di 8 mila mq e poi: giardino con idromassaggi che danno la vista sul lago. Per mangiare si può approfittare del ristorante Il Caravaggio che propone dei piatti legati al territorio. In ultimo, ci sta anche un centro congressi con 7 sale meeting.